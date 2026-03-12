Giá xăng biến động, Grab, Be và ShopeeFood chi tiền hỗ trợ cho tài xế

ShopeeFood cho biết từ ngày 11-3 đến 20-3, nền tảng triển khai chương trình "Hỗ trợ phí xăng theo ngày" dành cho các tài xế thỏa mãn điều kiện trên toàn quốc.

Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa có thể dao động từ 20.000 đồng - 40.000 đồng/ngày tùy theo loại hình hoạt động và hiệu suất mỗi ngày của tài xế.

Chương trình được áp dụng song song với các chính sách hỗ trợ cải thiện thu nhập định kỳ hiện có trên nền tảng và được triển khai từ ngân sách của ShopeeFood, nhằm san sẻ một phần chi phí và tiếp thêm động lực để giúp đội ngũ tài xế yên tâm hoạt động.

ShopeeFood đang triển khai chương trình "Hỗ trợ phí xăng theo ngày" từ 11-3 đến 20-3 dành cho các tài xế đáp ứng đủ điều kiện

Với tinh thần sẻ chia khó khăn và đồng hành cùng các đối tác tài xế, từ ngày 11-3 đến 17-3, Grab triển khai chương trình thưởng dành cho đối tác tài xế sử dụng xe xăng.

Cụ thể, đối với đối tác tài xế 4 bánh, chương trình thưởng 7% doanh thu/tuần dành cho đối tác ở TPHCM và Hà Nội; 5% doanh thu/tuần dành cho đối tác ở các tỉnh, thành phố khác.

Đối với đối tác tài xế 2 bánh, chương trình thưởng 135.000đ/tuần đối với đối tác tài xế ở TPHCM và Hà Nội; và lên đến 104.000đ/tuần đối với đối tác tài xế ở các tỉnh, thành phố khác.

Chương trình này được áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác. Grab cũng sẽ tiếp tục có các chương trình hỗ trợ đối tác tài xế chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Tương tự, Be Group cũng cho hay đã triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên nền tảng toàn quốc - không chờ thị trường tự điều chỉnh.

Theo đó, Be triển khai mức hỗ trợ (được điều chỉnh phù hợp theo loại xe và mức độ hoạt động của từng tài xế), lên tới 900.000 đồng/tháng/tài xế, tùy đối tượng. Thông tin chi tiết sẽ được gửi trực tiếp đến từng tài xế qua ứng dụng bePartner.

Hiện tại, Be cam kết đồng hành ổn định giá cước di chuyển cho người dùng trước những diễn biến phức tạp của thị trường nhiên liệu.

Be cũng chưa có thay đổi về cơ cấu giá dịch vụ và sẽ tiếp tục theo dõi sát thực tế để đảm bảo chi phí di chuyển hợp lý cho hành khách.