Kinh tế

Giá xăng dầu giảm mạnh, có mặt hàng giảm gần 8.000 đồng/lít

Lê Thúy

(NLĐO) - Từ 22 giờ ngày 11-3, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu, trong đó dầu hỏa giảm mạnh nhất với mức 7.966 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt.

- Ảnh 1.

Giá xăng dầu quay đầu giảm sau 4 phiên tăng liên tiếp

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, còn 22.951 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, còn 25.240 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Trong đó, dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, về 26.470 đồng/lít; dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít, còn 24.419 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg, về 19.001 đồng/kg.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. 

Cụ thể, xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg

Trước đó, từ 23 giờ 45 phút ngày 10-3, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành tăng giá xăng dầu từ 478 - 3.380 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh sau 4 phiên tăng liên tiếp, tính từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 8 lần tăng, 5 lần giảm.

Bên cạnh việc đẩy mạnh đa dạng nguồn nhập khẩu dầu thô, xăng dầu thành phẩm, Chính phủ đã sử dụng quỹ bình ổn, đưa thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã về 0%.

Điều này giúp ổn định nguồn cung, giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 đồng trong ngày 12-3. Hiện mức thuế này là 2.000 đồng/lít với xăng (trừ ethanol) và dầu là 1.000 đồng. Việc đưa thuế này về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng/lít.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sử dụng ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sử dụng ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

(NLĐO) - Thủ tướng đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 10-3.

Giá xăng dầu tăng mạnh: Doanh nghiệp gấp rút tối ưu chi phí

Không ít doanh nghiệp cho hay đang tìm cách tối ưu chi phí, giữ giá ở mức hợp lý nhất có thể

Không "gồng" nổi giá xăng dầu, nhiều nhà xe tăng cước

(NLĐO) – Giá xăng dầu tăng mạnh những ngày gần đây đang tạo áp lực lớn lên nhiều ngành nghề, từ vận tải, logistics đến sản xuất và dịch vụ ăn uống

