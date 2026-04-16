HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Giải bài toán năng suất

TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP HCM

Ở góc độ NLĐ, một bộ phận chưa thực sự chủ động nâng cao kỹ năng, trong khi DN cũng chưa coi đào tạo là khoản đầu tư dài hạn.

Trong một nền kinh tế đang chuyển mình nhanh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ, năng suất lao động không còn là một chỉ số kỹ thuật, mà là thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia. Với Việt Nam, bài toán này càng trở nên cấp bách khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng đang dần thu hẹp.

Thực tế cho thấy, dù đã có cải thiện trong những năm gần đây nhưng năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp hơn một số quốc gia trong khu vực như Singapore hay Úc. Khoảng cách này không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở cách tổ chức lao động, chất lượng nguồn nhân lực và văn hóa làm việc.

Tại Singapore, năng suất được nâng lên nhờ một hệ sinh thái đồng bộ: từ giáo dục định hướng kỹ năng, doanh nghiệp (DN) quản trị theo dữ liệu, đến chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo. Người lao động (NLĐ) không chỉ làm việc, mà liên tục được "nâng cấp" thông qua các chương trình đào tạo suốt đời. Tại Úc, năng suất gắn chặt với tiêu chuẩn nghề nghiệp và kỷ luật lao động; mỗi vị trí đều có yêu cầu rõ ràng về kỹ năng, hiệu suất và trách nhiệm.

Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều điểm nghẽn. Công nghệ sản xuất ở nhiều DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa, còn lạc hậu; quản trị lao động thiếu hệ thống đo lường hiệu quả; tỉ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ còn hạn chế. Quan trọng hơn, tư duy "làm đủ việc" vẫn phổ biến hơn "làm hiệu quả".

Ở góc độ NLĐ, một bộ phận chưa thực sự chủ động nâng cao kỹ năng, trong khi DN cũng chưa coi đào tạo là khoản đầu tư dài hạn. Hệ quả là năng suất tăng chậm, không theo kịp tốc độ hội nhập và cạnh tranh.

Điểm sáng là những năm qua, các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã góp phần tạo chuyển biến đáng kể. Các chương trình như "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "1 triệu sáng kiến" hay "Tháng Công nhân" không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã tạo ra hàng trăm ngàn sáng kiến cải tiến, giúp DN tiết giảm chi phí, tối ưu quy trình…

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào phong trào, sẽ khó tạo ra bước nhảy vọt. Bài toán năng suất cần một chiến lược mang tính cấu trúc, trong đó chuyển đổi số là đòn bẩy quan trọng. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, dữ liệu lớn không chỉ giúp tăng tốc sản xuất mà còn thay đổi cách thức quản trị. Nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với con người phù hợp.

Việt Nam đang có lợi thế lớn về lực lượng lao động trẻ, nhanh nhạy với công nghệ. Vấn đề là phải chuyển lợi thế này thành năng lực thực sự. Điều đó đòi hỏi một hệ sinh thái đào tạo linh hoạt, nơi kỹ năng số, tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm trở thành tiêu chuẩn phổ thông, không phải đặc quyền.

Từ thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế, có thể rút ra 3 trụ cột then chốt. Thứ nhất, đặt NLĐ vào trung tâm. Thứ hai, DN phải chuyển từ tư duy "sử dụng lao động" sang "phát triển con người". Thứ ba, Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo: hoàn thiện chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu - phát triển, đồng thời nâng cấp hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế. 

Tăng lương và bài toán năng suất lao động

Ngày 10-11-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 293, quy định tăng lương tối thiểu vùng thêm 250.000 - 350.000 đồng/tháng (bình quân 7,2%)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo