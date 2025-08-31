HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Giải cứu 6 người bị mắc kẹt nhiều giờ trong rừng vì lũ chia cắt

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã sử dụng ca-nô tiếp cận, đưa 6 người bị lũ chia cắt đến nơi an toàn.

Ngày 31-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an các xã Hiếu Giang và Cam Lộ, giải cứu thành công 6 người dân mắc kẹt nhiều giờ trong rừng vì bị lũ chia cắt.

6 người bị mắc kẹt nhiều giờ trong rừng vì lũ chia cắt - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa 6 người bị mắc kẹt nhiều giờ giữa rừng vì lũ chia cắt

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30-8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (PC07) nhận tin báo từ Công an xã Hiếu Giang về việc 6 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao, trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này điều 1 xe chuyên dụng, ca nô, cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó tiếp cận khu vực nhóm người đang bị cô lập và đưa họ về nơi an toàn lúc 21 giờ 20 phút cùng ngày.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đơn vị này cũng đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp giải cứu thành công 5 người dân khác cũng bị mắc kẹt nhiều giờ vì bị lũ chia cắt.

Clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị

Clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị

(NLĐO) - Đến trưa 30-8, tại tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to trên diện rộng gây chia cắt hàng loạt khu vực.

Quảng Trị mưa trắng trời, phao tiêu hàng hải dài 12m dạt vào bờ biển

(NLĐO) - Mưa trắng trời trong nhiều giờ có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi và sạt lở đất trên sườn dốc...

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh, cảnh báo mưa lớn

(NLĐO) - Chiều nay 30-8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

