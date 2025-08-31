Ngày 31-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an các xã Hiếu Giang và Cam Lộ, giải cứu thành công 6 người dân mắc kẹt nhiều giờ trong rừng vì bị lũ chia cắt.

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa 6 người bị mắc kẹt nhiều giờ giữa rừng vì lũ chia cắt

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30-8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (PC07) nhận tin báo từ Công an xã Hiếu Giang về việc 6 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao, trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này điều 1 xe chuyên dụng, ca nô, cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó tiếp cận khu vực nhóm người đang bị cô lập và đưa họ về nơi an toàn lúc 21 giờ 20 phút cùng ngày.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đơn vị này cũng đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp giải cứu thành công 5 người dân khác cũng bị mắc kẹt nhiều giờ vì bị lũ chia cắt.