Thời sự

Va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Uyên Châu

(NLĐO)-Không giữ khoảng cách, ô tô va chạm liên hoàn khiến giao thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây di chuyển chậm

Hơn 13 giờ chiều 23-2, ô tô 5 chỗ biển số TPHCM chạy trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng Lâm Đồng đi TPHCM, khi đến đoạn gần nút giao xuống trạm dừng nghỉ Đại Phú (xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai), xe này va chạm với ô tô chạy cùng chiều phía trước.

Va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giữa nhiều ô tô trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Chưa dừng lại, ô tô 5 chỗ tiếp tục lao lên tông thêm 1 xe khác cùng chiều, khiến ba xe dính chặt. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2.

Phương tiện di chuyển chậm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây hướng về TPHCM

Cũng trên tuyến cao tốc này (đoạn qua xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai), một vụ va chạm liên hoàn khác giữa nhiều ô tô chạy cùng chiều cũng khiến các xe hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, kính xe vỡ văng xuống mặt đường. Các ô tô va chạm chiếm hai làn khiến nhiều xe di chuyển khó khăn, gây ùn tắc.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết phương tiện ra Quốc lộ 1 và tạm đóng hướng lên cao tốc. Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Va chạm giữa ô tô và xe máy, gia đình 4 người thương vong

Va chạm giữa ô tô và xe máy, gia đình 4 người thương vong

(NLĐO) - Vụ va chạm kinh hoàng giữa ô tô và xe máy trên Quốc lộ 12A qua xã Tân Gianh (Quảng Trị) khiến 4 người trong gia đình thương vong

CLIP: Sau va chạm, xe tải cán nạn nhân tử vong trong lúc bỏ chạy

(NLĐO) – Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy sau va chạm, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường và để cán lên nạn nhân tử vong

Va chạm xe tải, nữ công nhân tử vong khi vừa tan ca

(NLĐO) - Trên đường về nhà sau khi tan ca, một nữ công nhân tử vong tại chỗ sau khi bị xe tải chạy cùng chiều tông từ phía sau

