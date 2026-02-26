Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp

Khoảng 3 giờ ngày 26-2, tại Km29+300 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập (Lâm Đồng), liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông trên phần đường hướng Nam - Bắc. Các điểm tai nạn cách nhau khoảng 50 m.

Ở vụ thứ nhất, một xe khách nghi mất lái, tông ngã khoảng 7 khối bê tông dải phân cách cứng giữa đường. Sau vụ tai nạn, xe tiếp tục lao vào lề, làm hư hỏng hộ lan mềm.

Nhiều cục bê tông dải phân cách bị tông ngã. Ảnh: DT

Tiếp đó, một xe khách khác cũng được cho là mất lái, tông ngã khoảng 8 khối bê tông dải phân cách và làm hư hỏng khoảng 5 m hộ lan mềm bên lề đường.

Vụ thứ ba là tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm: 1 xe khách giường nằm, 1 xe đầu kéo, 1 ô tô 7 chỗ và 2 xe tải.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe. Ảnh: DT

Tại hiện trường, 2 xe khách chắn ngang mặt đường, ô tô 7 chỗ bị biến dạng phần đầu. Khu vực xảy ra sự cố cách nút giao Quốc lộ 55 khoảng 2 km.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc không thể đi qua hiện trường, gây ùn ứ kéo dài trên tuyến.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đã có mặt, tổ chức phân luồng từ xa và điều tiết giao thông.

CLIP: Các vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Clip: Người dân cung cấp

Đến 8 giờ sáng nay, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua khu vực này đang cấm phương tiện lưu thông, các xe được hướng dẫn rời tuyến cao tốc tại nút giao ĐT.720 để tránh khu vực xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn. Xe cứu hộ cũng được huy động để di dời phương tiện, giải phóng mặt đường sau khi hoàn tất công tác điều tra.