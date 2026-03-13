Xe xếp hàng dài vì lỗi kỹ thuật trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe xếp hàng dài vì lỗi kỹ thuật trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hệ thống barie tại trạm thu phí nút giao Phan Thiết gặp lỗi kỹ thuật khiến nhiều phương tiện phải xếp hàng chờ, giao thông ùn ứ kéo dài.

Chiều 13-3, tại trạm thu phí ở nút giao Phan Thiết trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nhiều ô tô lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TPHCM đi Phan Thiết khi rẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao này đã phải xếp hàng chờ qua trạm thu phí.

Theo ghi nhận, hệ thống thu phí tại trạm gặp sự cố khiến barie tự động liên tục hạ xuống, làm gián đoạn quá trình xe qua trạm.

- Ảnh 1.

Nhiều ô tô xếp hàng tại nút giao Ba Bàu, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Các phương tiện vì vậy ùn ứ kéo dài tại khu vực lối ra cao tốc.

Một tài xế đi qua trạm thu phí vào thời điểm trên cho biết khi xe chuẩn bị qua trạm, barie bất ngờ hạ xuống nên phương tiện phải dừng lại. Nhân viên trạm thu phí sau đó phải dùng điện thoại chụp lại biển số từng xe để ghi nhận dữ liệu, khiến việc lưu thông diễn ra chậm.

Đại diện đơn vị vận hành thu phí tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết nguyên nhân được xác định do hệ thống barie tại trạm gặp lỗi kỹ thuật. Đơn vị đã liên hệ với nhà thầu để khẩn trương khắc phục sự cố, tuy nhiên việc xử lý diễn ra chậm nên tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài.

- Ảnh 2.

Nhiều phương tiện ô tô ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Để giảm áp lực giao thông, nhân viên trạm thu phí tạm thời sử dụng điện thoại chụp ảnh biển số các phương tiện đi qua để làm căn cứ thu phí sau.

Dù vậy, lượng xe tiếp tục tăng khiến khu vực lối ra cao tốc càng thêm ùn ứ.

Trước đó, từ 22 giờ ngày 2-3-2026, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chính thức tổ chức thu phí.

TIN LIÊN QUAN

Trong quá trình kiểm tra, Khu Quản lý đường bộ IV đã ghi nhận một số tồn tại có thể ảnh hưởng đến công tác quản lý thu phí, kiểm soát doanh thu cũng như bảo đảm an toàn giao thông.

Tin liên quan

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

(NLĐO) - Va chạm giữa 4 ô tô con và 1 xe khách khiến giao thông qua km12+300, đoạn qua Tân Lập, ùn ứ kéo dài.

Va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(NLĐO)-Không giữ khoảng cách, ô tô va chạm liên hoàn khiến giao thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây di chuyển chậm

Va chạm liên hoàn 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, ùn tắc nhiều km

(NLĐO) - 7 ô tô va chạm nhau liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng về TPHCM khiến các xe hư hỏng, giao thông ùn ứ kéo dài.

kẹt xe cao tốc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo