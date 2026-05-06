Giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Ngày 5-5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 10 phường của thành phố sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.



Chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ

Đề cập công tác điều động, luân chuyển cán bộ, ông Trần Cẩm Tú đồng tình với cử tri rằng công tác này phải hài hòa giữa yêu cầu đào tạo, rèn luyện với ổn định để phát triển. Luân chuyển cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, từ quy hoạch cán bộ cũng như từ thực tiễn phát triển của từng cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri Đà Nẵng chiều 5-5. Ảnh: BÍCH VÂN

Đối với các địa phương lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM và các trung tâm tăng trưởng khác, theo ông Trần Cẩm Tú, Trung ương rất quan tâm việc lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chia sẻ áp lực công việc gia tăng tại cấp cơ sở sau khi sắp xếp bộ máy, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay thời gian tới, Ban Bí thư sẽ xem xét các vấn đề về biên chế, vị trí việc làm và chế độ để cán bộ yên tâm công tác.

Việc bố trí cán bộ tại những địa phương này cũng phải xem xét thời gian công tác phù hợp để triển khai các định hướng lớn, tạo dấu ấn phát triển rõ nét.

"Những nơi đang triển khai chương trình trọng điểm, dự án lớn phải tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm kế thừa liên tục và tuyệt đối không để gián đoạn trong công việc" - ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng, đặc biệt là người đứng đầu, rà soát kỹ lưỡng từng vấn đề cử tri phản ánh. Việc giải quyết cần dứt điểm, tránh tình trạng kiến nghị lặp lại. Đối với những vấn đề phức tạp, cần xây dựng lộ trình cụ thể, công khai để người dân theo dõi, giám sát.

Nhiều điểm nhấn ấn tượng

Liên quan công tác cán bộ, cùng ngày, tại Lào Cai, trong buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 01 tỉnh Lào Cai đã có những phản hồi thấu đáo.

Trong đó, trước vấn đề biên chế và vị trí việc làm cấp xã, Phó Thủ tướng thông tin Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ bám sát tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính, dân số, diện tích, quy mô kinh tế… để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương, bảo đảm nguyên tắc quản lý biên chế thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương đang tập trung hoàn thiện tiêu chí làm căn cứ giao biên chế cho các địa phương. Từ căn cứ đó, địa phương có điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, nhất là ở cấp xã.

Cũng theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể.

Trước đây, cả nước có khoảng 100.000 - 120.000 người nhưng một bộ phận đã được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, một số nghỉ theo chính sách. Đến nay còn khoảng 60.000 người, các phương án đối với họ, Chính phủ đã có định hướng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin thời gian qua, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết chuyên đề nhằm cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp mạnh mẽ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, điều hành linh hoạt giá xăng dầu, sử dụng hiệu quả công cụ tài khóa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế đối ngoại.

Không để lãng phí đất "vàng", đất "kim cương"

Trong ngày, tại TPHCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM - đơn vị số 8 tiếp xúc cử tri các phường Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa.

Tổ đại biểu gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề lớn đối với đất nước hoặc gần gũi đời sống được cử tri nêu ra. Trong đó, cử tri Nguyễn Văn Đoài (phường Tân Phú) bày tỏ vui mừng khi khu đất số 1 Lý Thái Tổ lâu năm không sử dụng nay đã thành công viên. Tuy nhiên, dẫn chứng địa bàn còn một số dự án "treo", cử tri mong muốn TPHCM sẽ chuyển đổi thành công viên hoặc không gian công cộng để người dân thụ hưởng.

Cử tri Nguyễn Văn Đoài bày tỏ vui mừng khi khu đất số 1 Lý Thái Tổ (TP HCM) lâu năm không sử dụng nay đã thành công viên. Ảnh: LÊ VĨNH

Liên quan dự án "treo", dự án kéo dài, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã có chủ trương về việc tháo gỡ một cách minh bạch, dứt khoát. Những dự án có sai phạm, không thể khắc phục, gây ra hậu quả sẽ được xử lý rất nghiêm, qua đó khơi thông nguồn lực xã hội đang bị chôn vùi.

"Không thể để những lô đất "vàng", đất "kim cương" lại nằm đó bao năm trời không sinh lời, gây bất lợi cho nền kinh tế, không mang lại lợi ích cho nhân dân, cho TPHCM" - đại biểu Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh. Ông cho biết nghị quyết về vấn đề này đã có hiệu lực thi hành, Trung ương đang hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Riêng với các băn khoăn về lĩnh vực đất đai, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết lĩnh vực này liên quan Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Lâm nghiệp và nhiều luật khác. Hiện đang có tình trạng chồng chéo và cần tháo gỡ từng nút thắt.