Thể thao

Giải Hạng nhất Quốc gia 2025-2026: Nóng bỏng cuộc đua thăng hạng V-League

Tường Phước (Ảnh: VPF, FPT Play).

(NLĐO) - Giải Hạng nhất Quốc gia 2025-2026 đang bước vào giai đoạn quyết định và kết quả của vòng 20 có thể tạo nên bước ngoặt lớn cho cuộc đua thăng hạng.

Tâm điểm của vòng đấu được dồn về sân Bà Rịa lúc 16 giờ ngày 22-5 (FPT Play), nơi cuộc đối đầu giữa CLB TP HCM và Trường Tươi Đồng Nai - hai ứng viên cạnh tranh trực tiếp suất lên chơi V-League - thu hút sự chú ý đặc biệt.

Sau 19 vòng đấu, cục diện nhóm đầu vẫn cực kỳ căng thẳng khi khoảng cách điểm số giữa các đội trong tốp đầu không quá lớn. CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch nhờ phong độ ổn định và chiều sâu lực lượng vượt trội. Tuy nhiên, áp lực đang bủa vây đội đầu bảng khi Bắc Ninh cùng nhiều đối thủ phía sau liên tục bám đuổi quyết liệt.

Công Phượng (số 10) đã trở lại thi đấu và tỏa sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng trận vòng 19

Vòng 20 được xem là màn thử thách cực độ cho các ứng viên thăng hạng. Trận đấu trên sân Bà Rịa không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và lợi thế ở giai đoạn nước rút mùa giải. Một chiến thắng có thể mở toang cánh cửa lên V-League, nhưng chỉ một cú sẩy chân cũng đủ khiến đội bóng đánh mất toàn bộ lợi thế tích lũy trước đó.

Điểm hấp dẫn của Giải Hạng nhất mùa này nằm ở sự cạnh tranh quyết liệt và khó lường. Không còn khoảng cách quá lớn giữa các CLB như những mùa giải trước, nhiều đội bóng đã đầu tư mạnh về lực lượng lẫn tham vọng chuyên môn. Điều đó khiến cuộc đua thăng hạng trở nên nóng bỏng đến tận những vòng cuối.

Trường Tươi Đồng Nai "rộng cửa" thăng hạng V-League

Ngoài cuộc chiến ở nhóm đầu, vòng 20 còn chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt ở khu vực giữa bảng xếp hạng khi các đội đều hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số để cải thiện vị trí, trụ hạng thành công. Đây cũng là thời điểm bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu trở thành yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh mùa giải bước vào những vòng đấu cuối, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Vì vậy, kết quả của những màn so tài giàu cảm xúc thuộc vòng 20 Giải Hạng nhất Quốc gia 2025-2026 có thể định đoạt số phận nhiều đội bóng.

Giải Hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai thua trận đầu tiên

(NLĐO) - Tận dụng tốt hai tình huống "không chiến", CLB Bắc Ninh khiến Trường Tươi Đồng Nai phải nhận thất bại đầu tiên ở Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026.

CLB Trường Tươi Đồng Nai khai xuân, viết tiếp mạch bất bại

(NLĐO) - Khép lại ngày xuân 2026, CLB Đồng Nai trở lại với vòng 10 Giải Hạng nhất 2025-2026, hướng tới mạch 10 trận bất bại khi tiếp đối thủ trên sân nhà.

CLB Trường Tươi Đồng Nai bị đội TP HCM chia điểm kịch tính

(NLĐO) - Trận thư hùng giữa 2 đội Trường Tươi Đồng Nai và TP HCM đã mang đến cảm xúc thú vị với màn rượt đuổi tỉ số 2-2 trong 45 phút cuối

