Góc nhìn

Giải mã bài toán giao thông TP HCM

BÙI THÁI HÀ, chuyên gia hạ tầng giao thông

TP HCM sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành một siêu đô thị với dân số lên đến hơn 14 triệu người và diện tích tăng gấp 3 lần.

Trong bối cảnh mới, TP HCM xác định khu vực Thủ Thiêm là trọng tâm phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, thành phố phải đối mặt với thách thức là hệ thống giao thông hiện hữu đang quá tải. Các công trình hạ tầng quy mô lớn như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải thì đang được triển khai. Tất cả tạo ra nhu cầu cấp bách về việc kiến tạo không gian phát triển mới.

Đây chính là thời điểm mà 3 cây cầu chiến lược Phú Mỹ 2, Thủ Thiêm 4 và Cần Giờ đóng vai trò là những mắt xích trọng yếu - không chỉ giải quyết căn cơ tình trạng giao thông thiếu, yếu mà còn định hình lại mô thức phát triển kinh tế vùng theo xu hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Cầu Phú Mỹ 2 được xem là trục nối trực tiếp khu Nam TP HCM với sân bay Long Thành. Sự ra đời của cây cầu này có vai trò định hình quy hoạch và sắp xếp không gian phát triển đô thị, dịch vụ, dân cư cho cả Nhơn Trạch và Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Quan trọng hơn, nó mở rộng hướng tuyến cho toàn bộ khu vực phía Nam TP HCM và miền Tây Nam Bộ, tạo kết nối thuận lợi với các hạ tầng lớn của Đồng Nai và Đông Nam Bộ.

Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện cầu Thủ Thiêm 4 sẽ hoàn chỉnh quy hoạch Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm 4 giúp kết nối hoàn chỉnh, thuận lợi giữa khu đô thị mới với trục huyết mạch Nguyễn Văn Linh, qua đó tạo nên một trục giao thông Bắc - Nam TP HCM được thông suốt, tăng cường liên kết kinh tế, dịch vụ và công nghiệp.

Còn cầu Cần Giờ mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Công trình này sẽ gắn kết khu vực cũ của TP HCM với không gian kinh tế mới Cần Giờ, tạo thêm một trục phát triển kinh tế - xã hội hướng ra biển. Về mặt giao thông, cầu Cần Giờ sẽ kiến tạo trục kết nối nhanh nhất giữa khu trung tâm TP HCM (cũ) - Cần Giờ - TP Vũng Tàu (cũ), nếu đường nối Cần Giờ - Vũng Tàu được đầu tư.

Tóm lại, sự hoàn thiện của bộ 3 công trình này sẽ giúp bức tranh giao thông hướng trục - vành đai của siêu đô thị TP HCM được hoàn chỉnh một cách đồng bộ. Điều này góp phần phát huy tối đa công năng cho phát triển kinh tế - xã hội của toàn bộ vùng phía Nam TP HCM, kết nối thuận lợi với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và hạ tầng hàng không lớn là sân bay Long Thành.

Quan trọng hơn cả, các dự án này sẽ thu hút và phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành công nghiệp dịch vụ, đồng thời bổ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp họ tiếp cận thuận lợi hơn các tiện ích về giáo dục và y tế giữa khu vực cũ và khu vực mới. 

Tin liên quan

Ai ngang qua phà Bình Khánh mà coi!

Ai ngang qua phà Bình Khánh mà coi!

Dự án xây dựng cầu Bình Khánh nối liền Cần Giờ và trung tâm TPHCM đã được giới thiệu từ năm 2005, thế nhưng đã 8 năm hơn vẫn chưa triển khai. Do vậy, phà Bình Khánh vẫn đang là một đầu mối giao thông quan trọng nối huyện biển Cần Giờ với trung tâm TPHCM.

Cầu Phú Mỹ 2 được đề xuất đầu tư gần 13.000 tỉ đồng, kết nối giao thông với sân bay Long Thành

(NLĐO) - Masterise đề xuất đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 nối TP HCM với Đồng Nai theo hình thức PPP, dự kiến hoàn thành năm 2029

Đề nghị thống nhất đơn vị làm cầu Phú Mỹ 2, Cát Lái, Long Hưng kết nối TP HCM - Đồng Nai

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai thống nhất với TP HCM nội dung giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án xây dựng cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng

tỉnh Bình Dương Bà Rịa - Vũng Tàu sân bay Long Thành cảng nước sâu giao thông TP HCM
