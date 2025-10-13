HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Giải Mai vàng - Đề cử hạng mục Ca khúc và MV: Họ còn trẻ và rất giỏi

THÙY TRANG

Lan tỏa những giá trị bền vững, chạm đến được trái tim người nghe, thành công của nhiều nghệ sĩ trẻ cho thấy họ rất nghiêm túc với âm nhạc của mình

Một trong những MV Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét nhất năm 2025 là "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy. Chạm mốc 200 triệu view trên YouTube chỉ sau 81 ngày, MV này là sản phẩm âm nhạc Việt Nam thu hút người xem/nghe nhiều nhất trong 5 năm qua.

Kết hợp truyền thống - hiện đại

"Bắc Bling" phát hành ngày 1-3, nhanh chóng được chú ý với giai điệu sôi động, phối hợp giữa âm nhạc dân gian và hiện đại. MV này không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương Bắc Ninh mà còn tôn vinh giá trị truyền thống, kết hợp với yếu tố trẻ trung để gần gũi khán giả trẻ hơn.

TIN LIÊN QUAN

"Bắc Bling" lan tỏa đến mức trong buổi đối thoại với thanh niên Việt Nam chiều 24-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc đến MV này. Theo Thủ tướng, "Bắc Bling" đã góp phần làm mới văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời tạo động lực, truyền cảm hứng. Trong khi đó, kênh TikTok của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã đăng tải video chèn nhạc nền "Bắc Bling" phiên bản remix.

Mới đây, chiều 7-10, ca sĩ Hòa Minzy đã được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen vì những đóng góp trong phim "Mưa đỏ". Ngoài việc đảm nhận một vai diễn, cô còn thể hiện ca khúc chủ đề của phim - "Nỗi đau giữa hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Hòa Minzy cũng đã tự sản xuất MV "Nỗi đau giữa hòa bình" với chi phí hơn 2 tỉ đồng. Với hơn 26 triệu view trên YouTube chỉ trong thời gian ngắn, MV này góp phần định hình cô như một trong những nghệ sĩ hiếm hoi kiên trì theo đuổi âm nhạc về quê hương đất nước, thay vì chạy theo xu hướng thị trường.

Lan tỏa những giá trị bền vững, chạm đến được trái tim người nghe, thành công của Hòa Minzy và nhiều nghệ sĩ trẻ cho thấy họ rất nghiêm túc với âm nhạc của mình giữa thị trường giải trí vốn xô bồ, biến động.

Mới đây, Đức Phúc đã giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi Intervision Song Contest 2025 ở Moscow - Nga với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - sáng tác được lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc.

"Phù Đổng Thiên Vương" qua sự thể hiện của Đức Phúc đã gây ấn tượng mạnh với khán giả và chiến thắng của anh hoàn toàn thuyết phục. Thêm nữa, sân khấu được dàn dựng chỉn chu, trang phục biểu diễn được đầu tư phù hợp… cũng vừa góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Đức Phúc tiết lộ anh lựa chọn "Phù Đổng Thiên Vương" để tranh tài tại Intervision Song Contest 2025 vì muốn mang đến một ca khúc đậm đà bản sắc dân tộc. Nhân vật Thánh Gióng là một trong những biểu tượng về tinh thần yêu nước, sức mạnh tuổi trẻ và sự kiên cường của người Việt Nam. Từ đó, anh cùng ê-kíp của mình nghĩ đến việc kết hợp yếu tố dân gian và âm nhạc hiện đại, tạo nên tiết mục trình diễn sao cho vừa gần gũi với người Việt Nam vừa có thể tiếp cận với khán giả quốc tế.

"Tôi mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc ta qua câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh cây tre Việt Nam" - Đức Phúc bày tỏ.

Thành công của Đức Phúc với "Phù Đổng Thiên Vương" tại Intervision Song Contest 2025 cho thấy âm nhạc Việt Nam và nghệ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể ghi dấu ấn ở tầm quốc tế. Đó cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các tài năng trẻ trên hành trình quảng bá văn hóa - nghệ thuật Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Giải Mai vàng - Đề cử hạng mục Ca khúc và MV: Họ còn trẻ và rất giỏi - Ảnh 1.

Ca sĩ Hòa Minzy trong MV “Bắc Bling”

Đậm đà bản sắc Việt Nam

Năm 2025, Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn tại sân chơi Sing! Asia 2025 với các ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, nhất là "Buôn trăng".

Kết hợp giữa hát bội - một loại hình nghệ thuật truyền thống ở miền Trung và âm nhạc hiện đại, tái hiện hình ảnh vùng đất võ Quy Nhơn - Bình Định, nơi gắn liền với tên tuổi thi sĩ Hàn Mặc Tử, "Buôn trăng" qua màn trình diễn của Phương Mỹ Chi hết sức ấn tượng.

TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Jun Phạm cũng trở lại đường đua âm nhạc năm nay với "Sơn Thủy khúc" - một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, anh khéo léo lồng ghép những ca từ giàu chất thơ với giai điệu da diết cùng hình ảnh đậm chất Việt Nam, kết hợp giữa âm nhạc và văn học dân gian.

Khác với nhiều người, Jun Phạm lại cảm thấy thú vị với nhân vật Thủy Tinh, mà anh cho rằng "chất chứa nỗi đau và khát khao yêu thương". Sự đồng cảm ấy trở thành nguồn cảm hứng để anh sáng tác "Sơn Thủy khúc", với Thủy Tinh là một chàng trai si tình. "Sơn Thủy khúc" mang đến một màu sắc âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa giai điệu sôi động, vui tươi của nhạc điện tử với âm hưởng nhạc truyền thống.

Trong khi đó, "Trái tim di sản" của ca sĩ Hà Anh Tuấn là dự án âm nhạc mang nhiều ý nghĩa. Sản phẩm này được thực hiện với mong muốn góp phần bảo tồn di sản và tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất Ninh Bình.

Đến năm 2025, quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đã 11 năm. "Trái tim di sản" vừa quảng bá vẻ đẹp của vùng đất Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung vừa tái hiện sống động nhiều nét văn hóa truyền thống như trò chơi dân gian, hát xẩm...

Các ca khúc, MV nêu trên là những sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm 2025. Nếu những sản phẩm ấy được đề cử ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất và MV được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng năm nay thì không có gì bất ngờ... 

Giải Mai vàng - Đề cử hạng mục Ca khúc và MV: Họ còn trẻ và rất giỏi - Ảnh 2.

Ca sĩ Đức Phúc

Giải Mai vàng - Đề cử hạng mục Ca khúc và MV: Họ còn trẻ và rất giỏi - Ảnh 3.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi. (Ảnh do ca sĩ cung cấp)

Chủ động, tâm huyết

Bên cạnh dòng nhạc về quê hương đất nước, những MV, ca khúc cách mạng cũng tạo thành vệt nổi bật trong năm 2025. Trong đó, đáng chú ý là sự chủ động và tâm huyết của nhiều nghệ sĩ trẻ.

Với "Made in Vietnam", nhóm DTAP đã tạo được tiếng vang. MV này gồm 16 ca khúc, được thực hiện nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Hàng chục nghệ sĩ, nghệ nhân và các nhân vật truyền cảm hứng - trong đó có NSND Thanh Hoa, DTAP, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi... - đã góp mặt trong "Made in Vietnam". MV này đã góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, nhất là nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

Giải Mai vàng - Đề cử hạng mục Ca khúc và MV: Họ còn trẻ và rất giỏi - Ảnh 4.


