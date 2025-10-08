Năm nay, với sự cải tiến của ban tổ chức, hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ ở ngay vòng đề cử, để bạn đọc, khán giả và giới chuyên môn có thể tự dự đoán sự trùng khớp với kết quả của chính mình.

Sức mạnh chiến binh

Ngay sau khi đăng quang Intervision Song Contest 2025, Đức Phúc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế. Trong đó, màn trình diễn với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" đã được hàng loạt cơ quan truyền thông uy tín toàn cầu như CNN, Reuters, BBC, The Straits Times, Lenta, Regnum đưa tin cũng như dành lời khen ngợi cho chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Với nhà sản xuất âm nhạc DuongK, điều khiến anh tâm đắc nhất với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" là cách nhạc cụ dân gian Việt Nam được đưa vào trên nền nhạc điện tử sôi động, tạo nên sự dung hòa độc đáo giữa tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và nét truyền thống tinh tế.

Khép lại hành trình tranh tài tại Sing!Asia 2025, Phương Mỹ Chi dừng chân ở vị trí top 3. Top 2 thuộc về Chu Phi Ca (Trung Quốc) trong khi ngôi vị quán quân Sing!Asia mùa đầu tiên được trao cho Mijuna (Nhật Bản). Thành tựu lớn nhất của Phương Mỹ Chi trong hành trình này chính là thành công trong việc lan tỏa văn hóa Việt. Bằng các tiết mục được đầu tư chỉn chu về cả âm nhạc lẫn thông điệp văn hóa, Phương Mỹ Chi và DTAP đã khẳng định được bản sắc Việt trong một tinh thần biểu diễn hiện đại, có chiến lược và hướng tới sự hội nhập. Hành trình tại Sing!Asia 2025 đã kết thúc, song những gì Phương Mỹ Chi và DTAP để lại không dừng ở một cuộc thi âm nhạc. Đó là quá trình đầy thuyết phục rằng bản sắc Việt, khi được kể bằng ngôn ngữ hiện đại và trình diễn với tinh thần hòa nhập, hoàn toàn có thể vươn xa.

Độ nóng của Bắc Bling cùng với Hòa Minzy được khẳng định qua lượt người theo dõi sản phẩm (200 triệu view). Sự thành công của Bắc Bling một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc tôn vinh những nét văn hóa truyền thống trong một sản phẩm âm nhạc đương đại.

Hòa Minzy ấn tượng với Bắc Bling. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Anthony Ray, một nghệ sĩ âm nhạc kiêm YouTuber người Bỉ có gần 350.000 người theo dõi, đã thực hiện video reaction về MV này. Trong video kéo dài 24 phút, Anthony Ray đã không giấu được sự kinh ngạc trước phần rap đầy nội lực của NSƯT Xuân Hinh, "quá đỉnh, ăn trọn con beat". Anthony Ray còn ví đoạn rap melodic của nghệ sĩ Xuân Hinh như một màn trình diễn điện ảnh thực thụ, mang đến sự bất ngờ mà anh chưa từng thấy trước đây.

Ngoài Anthony Ray, YouTuber Hàn Quốc Jongrak, chủ nhân của các kênh "Những chàng trai Hàn Quốc" trên Facebook và Instagram, đã không ngớt lời khen ngợi MV. Jongrak liên tục trầm trồ: "Hay quá, đẹp quá!" và thừa nhận, sau khi xem MV, anh thực sự muốn đặt chân đến Bắc Ninh một lần trong đời.

Đối thủ "đáng gờm"

Với sự phát triển của các cổng thông tin, nền tảng nhạc số, không khó để nhận ra diện mạo nổi bật của đường đua nhạc Việt. Với sức ảnh hưởng của các sự kiện mang tính lịch sử như A50, A80, những ca khúc mang sắc màu "đỏ" đặc biệt được yêu thích. Dòng nhạc cách mạng (hay còn được gọi nhạc đỏ) với những sáng tác trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, tưởng rằng chỉ "sống khỏe" theo giai đoạn lịch sử, sau đó rơi vào quên lãng. Nhưng thực tế đã cho thấy điều ngược lại, nhạc đỏ gần đây trở lại với sự sáng tạo của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ trẻ đem đến sức sống mới cho dòng nhạc tưởng như khô khan này.

Ca sĩ Thái Thùy Linh, nhóm nhạc Oplus, ca sĩ Viết Thu, Tùng Dương, Anh Tú, Double2T, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên... đã thổi làn gió mới vào dòng nhạc cách mạng. Hiện nay, những bài ca cách mạng vẫn giữ được vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng lòng yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Những nỗ lực sáng tạo của nghệ sĩ hôm nay không chỉ làm phong phú thêm đời sống âm nhạc mà còn góp phần định hình bản sắc riêng, tạo nên dấu ấn đặc biệt cho âm nhạc Việt trên hành trình hội nhập, đưa văn hóa Việt tỏa sáng trên trường quốc tế.

Trong hàng loạt tác phẩm đó, những giọng ca được yêu thích như Nguyễn Hùng với ca khúc "Còn gì đẹp hơn", trong phim "Mưa đỏ" trở nên nổi bật. Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường trong "Mưa đỏ") chia sẻ: "Khi nghe ca khúc "Còn gì đẹp hơn", tôi bị quyến luyến không nỡ rời xa đoàn phim 'Mưa đỏ'". Đó cũng là lý do, dù Nguyễn Hùng là cái tên mới toanh nhưng bỗng trở thành giọng ca được nhiều chương trình săn đón. Độ hot của Nguyễn Hùng không "vin" vào hiệu ứng sẵn có của bom tấn doanh thu "Mưa đỏ" mà thực tế chất giọng đầy cảm xúc cùng khả năng sáng tác "đốn tim" khán giả. Trước "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng đã gây ấn tượng với bản hit "Phép mầu".

"Kho báu" được xem là bản hot giúp cái tên (Strong) Trọng Hiếu định vị được vị thế trên thị trường nhạc Việt. Từ khi là quán quân của cuộc thi "Vietnam Idol", Trọng Hiếu đã gây chú ý. Nhưng phải đến "Kho báu" và việc tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", (Strong) Trọng Hiếu một lần nữa tạo sự thu hút. Đây cũng là trường hợp của rất nhiều giọng ca có mặt trong "Anh trai vượt ngàn chông gai". Với đòn bẩy "nổi lại lần nữa", các ca sĩ nhanh chóng thực hiện các sản phẩm âm nhạc và gặt hái thành công. Trong đó, nổi bật nhất là ST Sơn Thạch, SOOBIN Hoàng Sơn, Jun Phạm, Đinh Tiến Đạt, Rhymastic, Kay Trần... với các bản hit "Oanh tạc" trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi các giọng ca này đều có lượng fan đông đảo.

ST Sơn Thạch và Jun Phạm nổi bật với những bản hit mới. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Sơn Tùng M-TP, Jack... dù có dính thị phi tình cảm nhưng không thể phủ nhận sức hút khá lớn trong âm nhạc của họ. Trong đó, "chất riêng" chính là điều giúp hai giọng ca này có được vị trí cao trên thị trường âm nhạc.