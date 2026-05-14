Giải pháp để Cần Giờ đón 40 triệu lượt khách

Tại hội thảo "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM" do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng nếu được phát triển đúng định hướng, khu vực này hoàn toàn có khả năng thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, tương đương hơn 3 triệu lượt khách mỗi tháng, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở hạ tầng giao thông mà còn là năng lực vận hành toàn bộ hệ sinh thái du lịch.

Không chỉ là nghỉ dưỡng đơn thuần

Chuyên gia kinh tế - TS Đinh Thế Hiển nhận định mục tiêu đón 40 triệu lượt khách của Cần Giờ mang bản chất khác với các trung tâm du lịch truyền thống như Đà Lạt hay Nha Trang. Theo ông, lượng khách này không chỉ là khách du lịch nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn bao gồm các chuyên gia quốc tế, nhà đầu tư, nhóm cư dân chất lượng cao và những người lựa chọn mô hình "sống ở biển, làm việc tại trung tâm".

Xu hướng này phù hợp với định hướng phát triển mới của TP HCM theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm. Trong đó, Cần Giờ không chỉ là điểm đến du lịch mà còn được quy hoạch thành không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng tích hợp.

Theo định hướng đó, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành cực kinh tế biển quan trọng của TP HCM và khu vực phía Nam. Cực tăng trưởng này sẽ được hình thành trên 3 trụ cột chính gồm kinh tế cảng biển, du lịch nghỉ dưỡng và không gian sống sinh thái dành cho tầng lớp tri thức và chuyên gia.

TS Đinh Thế Hiển cho rằng việc hình thành hệ sinh thái kinh tế tại Cần Giờ sẽ góp phần giúp TP HCM tham gia mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức hai con số trong những năm tới.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng với sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng, quy hoạch và định vị chiến lược, Cần Giờ có thể chuyển mình từ một vùng đất giàu tiềm năng thành trung tâm kinh tế biển năng động, hiện đại và có giá trị cao của khu vực.

Ở góc độ khác, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho rằng để đáp ứng mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, Cần Giờ không chỉ cần hạ tầng giao thông mà còn phải nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ và sản phẩm địa phương.

Theo ông, những ngành nghề truyền thống như khai thác hải sản, sản xuất muối hay du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng cần được tổ chức lại theo hướng quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Chuyên gia này cũng cho rằng chính yếu tố "nguyên bản" của hệ sinh thái rừng ngập mặn, đời sống cư dân ven biển và không gian thiên nhiên đặc trưng sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Cần Giờ. "Trong quá trình phát triển các khu đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên và văn hóa địa phương sẽ giúp Cần Giờ tạo được dấu ấn khác biệt thay vì trở thành một đô thị biển đại trà như nhiều nơi khác" - ông Châu nói.

Cần thêm nhiều sản phẩm riêng biệt

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho rằng để đáp ứng lượng khách quy mô lớn, Cần Giờ cần phát triển đồng bộ hàng chục ngàn phòng khách sạn, resort và biệt thự nghỉ dưỡng. Song song đó là hệ thống trung tâm hội nghị, khu mua sắm - giải trí cao cấp cùng các dịch vụ logistics, vận tải và quản lý đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, để kích hoạt chiến lược phát triển dài hạn, điều quan trọng trước tiên là phải định vị rõ hình ảnh điểm đến. "Cần Giờ không nên chỉ được xem là nơi nghỉ dưỡng ngắn ngày mà cần xây dựng hệ sản phẩm nhiều lớp, từ du lịch cuối tuần, nghỉ dưỡng dài ngày đến các trải nghiệm cao cấp dành cho khách quốc tế" - bà nói.

Cùng với đó là việc phát triển hạ tầng đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy, bến du thuyền và các tuyến kết nối liên vùng. Tuy nhiên, mọi định hướng phát triển đều cần đặt trong yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên của khu vực. "Muốn phát triển bền vững, Cần Giờ phải giữ được bản sắc xanh, từ kiểm soát sức chứa khách, giao thông xanh cho đến xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sinh thái" - bà Phương Hoàng nhấn mạnh.

Đại diện Vietravel cho biết doanh nghiệp đã bắt đầu nghiên cứu và thiết kế nhiều sản phẩm du lịch dành riêng cho Cần Giờ như tour trải nghiệm thiên nhiên, du lịch gia đình, du thuyền sông nước, khám phá ẩm thực biển hay các gói nghỉ dưỡng dành cho khách quốc tế.

Hiện nay, phần lớn du khách nghỉ dưỡng vẫn ưu tiên lựa chọn Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang. Ngay cả các tour cưới cao cấp cũng chủ yếu tổ chức tại các điểm đến biển nổi tiếng ngoài TP HCM. Theo bà Phương Hoàng, nguyên nhân là thành phố vẫn thiếu những không gian nghỉ dưỡng quy mô lớn và dịch vụ mang tính biểu tượng. "Khi Cần Giờ được đầu tư đúng tầm thành điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế, TP HCM sẽ có thêm cơ hội tạo ra các sản phẩm du lịch mới đủ sức cạnh tranh với nhiều trung tâm du lịch lớn trong khu vực" - bà nói.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, cho rằng Cần Giờ nên định vị nhóm khách mục tiêu là khách quốc tế, khách có thu nhập cao và yêu thích du lịch sinh thái. Các sản phẩm du lịch cần gắn với trải nghiệm khám phá, học tập và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn - giá trị đặc trưng mà không nhiều nơi có được.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl, một dự án quy mô lớn có thể hình thành từ quy hoạch và hạ tầng nhưng để trở thành "siêu điểm đến" cần có tư duy khác biệt trong việc kiến tạo trải nghiệm và thu hút dòng khách. Bà cho biết Vinhomes Green Paradise được định hướng phát triển theo mô hình điểm đến quốc tế với nhiều trụ cột như hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, công trình biểu tượng, chiến lược thương hiệu rõ ràng và khả năng vận hành đồng bộ nhằm tạo dòng khách ổn định trong dài hạn.

Tiềm năng phát triển kinh tế đêm ven biển Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết nhiều năm qua, du lịch thành phố chủ yếu phát triển dựa trên các sản phẩm đô thị như du lịch kết hợp hội nghị (MICE), ẩm thực, mua sắm, văn hóa và sự kiện. Tuy nhiên, để tăng thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của du khách, TP HCM cần thêm những điểm đến có khả năng kết nối giữa nhịp sống hiện đại với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Theo ông Bình, Cần Giờ đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng loại hình du lịch như sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch đường thủy, thể thao biển, du lịch cộng đồng hay trải nghiệm đời sống ngư dân. Đây cũng là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế đêm ven biển - mô hình đang được nhiều thành phố du lịch trên thế giới khai thác hiệu quả. "Quan trọng hơn, sự phát triển của Cần Giờ sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc du lịch TP HCM theo hướng "một điểm đến - đa hệ sinh thái trải nghiệm", đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế" - ông Phạm Huy Bình nhận định.



