Góc nhìn

Lợi thế khác biệt của Cần Giờ

PHẠM HUY BÌNH, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM

Báo Người Lao Động đã tổ chức hội thảo với một chủ đề rất đáng suy nghĩ và cũng rất đúng thời điểm: "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM".

Đây không chỉ là câu chuyện phát triển của riêng một địa phương.

Xa hơn, đây là câu chuyện về cách một siêu đô thị đang tìm kiếm không gian phát triển mới cho tương lai của mình; về cách TP HCM đang từng bước tái định vị cấu trúc phát triển theo hướng cân bằng hơn, xanh hơn và có chiều sâu hơn.

Nhiều năm qua, TP HCM luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính và giao thương lớn của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, thành phố cũng đang đứng trước yêu cầu phải mở rộng thêm các dư địa phát triển mới, nhất là những không gian có khả năng tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn, thay vì tiếp tục phát triển theo chiều rộng của đô thị truyền thống.

Trong bức tranh đó, Cần Giờ mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là khu vực sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời có lợi thế về biển, cửa sông và không gian sinh thái đặc trưng mà không nhiều đô thị lớn hiện nay còn giữ được. Đây không chỉ là tài nguyên tự nhiên quý giá mà còn là lợi thế khác biệt để TP HCM hình thành thêm những động lực phát triển mới trong tương lai.

Đặc biệt, khi hệ thống hạ tầng chiến lược dần hình thành từ các tuyến vành đai, cao tốc, kết nối liên vùng đến sân bay quốc tế Long Thành và các hành lang giao thông hướng biển…, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của thành phố.

Đối với ngành du lịch, Cần Giờ đang mở ra cơ hội rất lớn để thành phố bổ sung và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm du lịch. Trong nhiều năm qua, du lịch thành phố phát triển mạnh với các sản phẩm đô thị như du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm (MICE), ẩm thực, mua sắm, văn hóa, sự kiện. Song, để kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, thành phố cần thêm những không gian trải nghiệm mới, có khả năng kết nối giữa đô thị hiện đại với thiên nhiên, văn hóa bản địa và các hoạt động nghỉ dưỡng.

Và Cần Giờ có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch đường thủy, thể thao biển, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa ngư dân và kinh tế đêm ven biển. Ngành du lịch thành phố đang hoàn thiện định hướng phát triển du lịch Cần Giờ theo hướng chất lượng cao, có bản sắc và phát triển bền vững.

Sự phát triển của Cần Giờ sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc du lịch thành phố theo hướng "một điểm đến - đa hệ sinh thái trải nghiệm", đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. 

Hội Thảo "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM": "Mảnh ghép" cần thiết của một siêu đô thị

TP HCM đang định hướng phát triển Cần Giờ thành siêu đô thị biển gắn với kinh tế biển, logistics, du lịch sinh thái và hạ tầng liên vùng

Hội Thảo "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM": Đánh thức cực tăng trưởng Cần Giờ

Cần Giờ không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho TP HCM khi có sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise, mà còn góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam

Cách nào để Cần Giờ đón 40 triệu khách mỗi năm?

(NLĐO) – Cần Giờ đang được hướng tới xây dựng một điểm đến khiến du khách "phải đến, muốn ở lại và sẽ quay trở lại", mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách/năm

