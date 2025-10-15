Giải pháp để TP HCM tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025-2030

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Giải pháp để TP HCM tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025-2030

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Khả năng tổ chức thực thi của TP HCM sẽ đóng vai trò then chốt trong thời gian tới

Sáng 15-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào ngày làm việc chính thức thứ 2. 

Tại đây, TS Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM - trình bày tham luận về giải pháp để TP HCM tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2025-2030. 

Giải pháp để TP HCM tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2025-2030 - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM Trương Minh Huy Vũ trình bày tham luận tại đại hội

Triển khai các đề án lớn

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng đã được Trung ương giao cho TP HCM.

Để đạt được mục tiêu này, năng lực thể chế của TP HCM có vai trò rất quan trọng. TP HCM đã có kinh nghiệm trong đề xuất Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19-2-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP HCM.

Qua những lần đề xuất các Nghị quyết đã cho thấy được năng lực thể chế ở TP HCM. Thành phố hình dung ra được muốn gì, từ đó thiết kế ra được những lập luận, số liệu, minh chứng cụ thể và thuyết phục Trung ương, đồng thời tiếp tục đeo bám các đề xuất.

Trong nhiệm kỳ tới, TP HCM cũng cần tập trung giải quyết các tồn đọng; kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội; thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. 

Bên cạnh đó, chuyển đổi mô hình kinh tế, trong đó tập trung vào công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với xu hướng mới như xanh, số. Đây là nội dung mà TP HCM phải rất tập trung để triển khai các đề án lớn, xây dựng thành phố thành trung tâm dịch vụ lớn, đề án dịch chuyển công nghiệp và các đề án lớn mang tính đột phá để phát triển. Nông nghiệp tuy đóng góp không cao trong tỉ trọng kinh tế nhưng đối với TP HCM sau sáp nhập thì đây là bệ đỡ rất quan trọng cả về môi trường lẫn kinh tế. 

Tập trung vào hạ tầng số

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, trong nhiệm kỳ qua, điểm sáng của TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của cả vùng chính là việc hoàn chỉnh hạ tầng, đặc biệt là những hạ tầng kỹ thuật đã hoàn chỉnh và khởi công. Trong đó có Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc. "Có thể nói rằng điểm sáng của TP HCM là hạ tầng nhưng đây cũng là hạn chế của thành phố" - ông Trương Minh Huy Vũ nói. 

TP HCM có định định hướng phát triển 3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột. Do đó, TP HCM phải tập trung vào hạ tầng kết nối. Quan trọng nhất là các tuyến đường sắt, bao gồm đường sắt chở người và đường sắt logistics ở cảng để kết nối các khu vực sản xuất. 

Trước mắt, TP HCM cũng cần tập trung cho hạ tầng số. Theo tính toán, chuyển đổi số và hạ tầng số đóng góp mạnh mẽ vào mô hình tăng trưởng của TP HCM trong thời gian tới. 

TP HCM cũng cần chú trọng huy động nguồn lực, trong đó có đa dạng hình thức huy động khác nhau ứng với nhiều công trình khác nhau, từ giao thông, từ đường sắt đến sân bay, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục và các vấn đề môi trường.

"Thành bại ở các công trình, dự án của TP HCM trong 5 năm tới nằm ở việc thành phố có huy động được nguồn lực của xã hội hay không và nằm ở phương thức đầu tư nào" - ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

Về nguồn nhân lực, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết sau sáp nhập, TP HCM có hơn 70 trường đại học. Đây là nguồn lực rất là quan trọng của thành phố. 

Những trường đại học này còn là các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm nguồn nhân lực, trung tâm tạo ra nguồn doanh nghiệp. Trong thời gian tới, TP HCM sẽ sắp xếp, tinh gọn lại, tiếp tục phát huy nguồn lực này. 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM nhấn mạnh khả năng tổ chức thực thi sẽ đóng vai trò then chốt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đeo bám, đề xuất trung ương để các cơ chế có khung pháp lý giúp cho thành phố phát triển.

Tin liên quan

Ông Võ Văn Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Võ Văn Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 thành viên

Kỳ vọng TP HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị

Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, TP HCM cần tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản trị đô thị

NGUỒN CỔ VŨ TO LỚN

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc vào sáng 14-10-2025.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo