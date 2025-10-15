Giải pháp để TP HCM tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025-2030

Sáng 15-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào ngày làm việc chính thức thứ 2.

Tại đây, TS Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM - trình bày tham luận về giải pháp để TP HCM tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2025-2030.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM Trương Minh Huy Vũ trình bày tham luận tại đại hội

Triển khai các đề án lớn

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng đã được Trung ương giao cho TP HCM.

Để đạt được mục tiêu này, năng lực thể chế của TP HCM có vai trò rất quan trọng. TP HCM đã có kinh nghiệm trong đề xuất Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19-2-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP HCM.

Qua những lần đề xuất các Nghị quyết đã cho thấy được năng lực thể chế ở TP HCM. Thành phố hình dung ra được muốn gì, từ đó thiết kế ra được những lập luận, số liệu, minh chứng cụ thể và thuyết phục Trung ương, đồng thời tiếp tục đeo bám các đề xuất.

Trong nhiệm kỳ tới, TP HCM cũng cần tập trung giải quyết các tồn đọng; kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội; thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố.

Bên cạnh đó, chuyển đổi mô hình kinh tế, trong đó tập trung vào công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với xu hướng mới như xanh, số. Đây là nội dung mà TP HCM phải rất tập trung để triển khai các đề án lớn, xây dựng thành phố thành trung tâm dịch vụ lớn, đề án dịch chuyển công nghiệp và các đề án lớn mang tính đột phá để phát triển. Nông nghiệp tuy đóng góp không cao trong tỉ trọng kinh tế nhưng đối với TP HCM sau sáp nhập thì đây là bệ đỡ rất quan trọng cả về môi trường lẫn kinh tế.

Tập trung vào hạ tầng số

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, trong nhiệm kỳ qua, điểm sáng của TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của cả vùng chính là việc hoàn chỉnh hạ tầng, đặc biệt là những hạ tầng kỹ thuật đã hoàn chỉnh và khởi công. Trong đó có Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc. "Có thể nói rằng điểm sáng của TP HCM là hạ tầng nhưng đây cũng là hạn chế của thành phố" - ông Trương Minh Huy Vũ nói.

TP HCM có định định hướng phát triển 3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột. Do đó, TP HCM phải tập trung vào hạ tầng kết nối. Quan trọng nhất là các tuyến đường sắt, bao gồm đường sắt chở người và đường sắt logistics ở cảng để kết nối các khu vực sản xuất.

Trước mắt, TP HCM cũng cần tập trung cho hạ tầng số. Theo tính toán, chuyển đổi số và hạ tầng số đóng góp mạnh mẽ vào mô hình tăng trưởng của TP HCM trong thời gian tới.

TP HCM cũng cần chú trọng huy động nguồn lực, trong đó có đa dạng hình thức huy động khác nhau ứng với nhiều công trình khác nhau, từ giao thông, từ đường sắt đến sân bay, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục và các vấn đề môi trường.

"Thành bại ở các công trình, dự án của TP HCM trong 5 năm tới nằm ở việc thành phố có huy động được nguồn lực của xã hội hay không và nằm ở phương thức đầu tư nào" - ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

Về nguồn nhân lực, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết sau sáp nhập, TP HCM có hơn 70 trường đại học. Đây là nguồn lực rất là quan trọng của thành phố.

Những trường đại học này còn là các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm nguồn nhân lực, trung tâm tạo ra nguồn doanh nghiệp. Trong thời gian tới, TP HCM sẽ sắp xếp, tinh gọn lại, tiếp tục phát huy nguồn lực này.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM nhấn mạnh khả năng tổ chức thực thi sẽ đóng vai trò then chốt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đeo bám, đề xuất trung ương để các cơ chế có khung pháp lý giúp cho thành phố phát triển.