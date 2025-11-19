HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Giám khảo rút lui, tố cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gian lận

Thùy Trang

(NLĐO) - Điều chưa từng có, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tuyên bố từ chức ngay trước đêm bán kết.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khủng hoảng

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gian lận - Ảnh 1.

Giảm khảo tố cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ 2025 gian lận

Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ diễn ra vào tối nay, 19-11, tại Thái Lan và chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 21-11. Điều đó có nghĩa, chỉ 2 ngày nữa, tân hoa hậu Hoàn vũ thế giới sẽ được xác nhận. Là một trong 4 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, Hoa hậu Hoàn vũ được công chúng mong đợi.

Thế nhưng, điều chưa từng có trong tiền lệ, một trong những giám khảo cuộc thi - nhà soạn nhạc Omar Harfouch đã tuyên bố rút lui. Đồng thời, tố luôn cuộc thi có sự gian lận.

"Là thành viên ban giám khảo Miss Universe 2025, tôi muốn bày tỏ sự bối rối và quan ngại sâu sắc sau khi phát hiện thông qua mạng xã hội rằng một ban giám khảo ngẫu hứng đã được thành lập để chọn ra top 30 thí sinh vào chung kết mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong số 8 giám khảo chính thức, bao gồm cả tôi. Và kết quả của việc tuyển chọn này hiện được giữ bí mật" - ông Omar Harfouch chia sẻ.

Ông Omar Harfouch khẳng định không tán thành quy trình tuyển chọn ra top 30 mà không có sự hiện diện của 8 giám khảo chính thức.

"Họ đã vội vàng công bố danh sách tên những người có liên quan đến việc tuyển chọn trên trang truyền thông của họ, mà không chỉ rõ vai trò cá nhân này, tạo ra sự nhầm lẫn lớn hơn nữa" - ông chia sẻ thêm.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gặp "kiếp nạn"

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gian lận - Ảnh 2.

Ông Omar Harfouch (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng ông Raul Rocha (Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025) và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig.

Theo ông Omar, hiện đang lan truyền một số thông tin rằng ban giám khảo không chính thức này bao gồm những người có mối quan hệ cá nhân với một số thí sinh Miss Universe, gồm cả người chịu trách nhiệm kiểm đếm phiếu bầu và quản lý kết quả.

"Sau cuộc trò chuyện với ông Raul Rocha về việc thiếu minh bạch trong quy trình bỏ phiếu Miss Universe, tôi đã quyết định từ chức khỏi ban giám khảo và từ chối tham gia vào trò hề này. Tôi cũng sẽ không sử dụng bản nhạc tôi đã sáng tác cho sự kiện này" - ông khẳng định.

Đây không phải là khủng hoảng duy nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Trước đó ít ngày, cư dân mạng phát hiện giám khảo chấm vòng thi dự án nhân ái cuộc thi lộ ảnh hẹn hò, hôn say đám thí sinh Paraguay - Yanina Gómez. Với mối quan hệ yêu đương này, cư dân mạng cho rằng, giám khảo sẽ ưu ái cho người đẹp Paraquay

Trong khi đó, mạng xã hội lan truyền thông tin: "Ông Nawat và ông Rául Rocha Cantú đang dọn đường cho thí sinh Thái Lan và Philippines dù cả hai ứng viên này có biểu hiện khá tệ trong cuộc thi năm nay".

hoa hậu Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gian lận
    Thông báo