Giải trí

Tiếc cho "nàng thơ xứ Thanh"

Thùy Trang

(NLĐO) - Dừng chân ở vị trí top 4 (Á hậu 3), "nàng thơ xứ Thanh" Dương Thị Thanh Trúc gây tiếc nuối.

Nàng thơ xứ Thanh dừng chân top 4 "Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025"

Tiếc cho "nàng thơ xứ Thanh" - Ảnh 1.

Nàng thơ xứ Thanh Thanh Trúc đoạt Á hậu 3

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 vừa kết thúc với danh hiệu Hoa hậu thuộc về Trần Minh Phương, cô gái Hà Nội sinh năm 2005. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất. Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

Điều gây tiếc nuối nhất là "người đẹp xứ Thanh" Dương Thị Thanh Trúc chỉ dừng lại ở vị trí Á hậu 3 tại cuộc thi. Ngay từ khi bắt đầu cuộc thi, Dương Thị Thanh Trúc là một trong những thí sinh nổi bật. Cô cũng cho thấy sự tiến bộ mỗi ngày trong hành trình thi với tinh thần một cô gái trẻ đầy bản lĩnh.

Sinh ra tại vùng đất Nga Sơn, nơi nổi tiếng với nghề dệt chiếu truyền thống, Dương Thị Thanh Trúc lớn lên trong môi trường mộc mạc, giàu giá trị văn hóa. 

Sự hiền hòa, chăm chỉ của người con xứ Thanh cùng tinh thần cầu tiến đã tạo nên nền tảng vững vàng cho cô gái trẻ bước vào một hành trình sắc đẹp đầy thử thách.

Giấc mơ của nàng thơ xứ Thanh Thanh Trúc

Tiếc cho "nàng thơ xứ Thanh" - Ảnh 2.

Thanh Trúc trong trang phục dân tộc

Sở hữu chiều cao 1m68, cùng số đo 82–56–90, hiện là sinh viên năm 3 Đại học Sân khấu, Điện ảnh, chuyên ngành MC Truyền hình, Thanh Trúc sở hữu giọng nói truyền cảm, gương mặt sáng và phong thái tự tin. Những năm làm cộng tác viên dài của truyền hình giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp, phản xạ sân khấu và xử lý tình huống, lợi thế nổi bật giúp Trúc gây ấn tượng mạnh trong phần thi ứng xử, được đánh giá là một trong những câu trả lời trọn vẹn nhất đêm chung kết.

Tiếc cho "nàng thơ xứ Thanh" - Ảnh 3.

Thanh Trúc muốn trở thành Biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam.

Với câu hỏi "Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, làm thế nào để giới trẻ vừa hội nhập quốc tế vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc?", Thanh Trúc chia sẻ: "Khi nhắc đến văn hóa thì có một câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà em rất tâm đắc và luôn nhớ mãi: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Chính điều đó làm cho em cảm thấy rằng trong thời kỳ hội nhập, việc giữ gìn bản sắc văn hóa là điều vô cùng quan trọng. 

Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta cần chủ động học hỏi, trau dồi những kiến thức về văn hóa truyền thống của người Việt Nam và lấy đó làm động lực, làm gốc rễ. Khi chúng ta đã có một nền tảng vững chắc, em tin rằng chúng ta sẽ biết mình là ai, mình đến từ đâu và mình cần làm gì. 

Chúng ta sẽ đủ bản lĩnh và tự tin để tiếp thu những tinh hoa văn hóa của thế giới mà không lo đánh mất bản sắc dân tộc. Và bằng tình yêu cùng niềm tự hào dân tộc, em tin rằng hội nhập không có nghĩa là hòa tan, mà là làm giàu thêm cho văn hóa Việt Nam".

Tiếc cho "nàng thơ xứ Thanh" - Ảnh 4.

Thanh Trúc cho biết chiến thắng này là niềm tự hào của quê hương Thanh Hoa

Thanh Trúc cho biết: "Danh hiệu này không chỉ là sự công nhận cho nhan sắc và trí tuệ của Thanh Trúc, mà còn là niềm tự hào của quê hương Nga Sơn nói riêng và xứ Thanh nói chung. Từ một cô gái của làng nghề chiếu cói, Trúc đã tỏa sáng trên sân khấu quốc gia bằng nỗ lực bền bỉ và trái tim yêu văn hóa Việt".

Sau cuộc thi, Thanh Trúc hứa hẹn tiếp tục lan tỏa hình ảnh tích cực của người trẻ xứ Thanh: bản lĩnh, nhân ái, và luôn sẵn sàng vươn mình ra thế giới mà vẫn giữ vẹn nguyên bản sắc. Người đep trau dồi việc học để hoàn thành ước mơ trở thành Biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam.

