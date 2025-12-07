HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim nhờ… một chiếc khẩu trang?

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Canada đã chỉ ra một lý do bất ngờ thúc đẩy bệnh mạch vành, vốn có thể dẫn đến các cơn nhồi máu cơ tim chết người.

Bệnh mạch vành (bệnh động mạch vành) - kèm theo đó là nguy cơ nhồi máu cơ tim - thường được liên kết với các yếu tố rủi ro cơ bản là béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, cholesterol cao, hút thuốc lá...

Tuy nhiên, một nghiên cứu dựa trên 11.000 người vừa được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội X quang Bắc Mỹ (RSNA) đã chỉ ra thêm một yếu tố rủi ro tưởng chừng không liên quan: Ô nhiễm không khí.

Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim nhờ… một chiếc khẩu trang? - Ảnh 1.

Phơi nhiễm lâu dài với ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim - Minh họa AI: THU ANH

Theo News Medical, các tác giả đã sử dụng dữ liệu chụp CT để đánh giá mối quan hệ giữa việc tiếp xúc lâu dài với hai chất ô nhiễm phổ biến trong không khí đô thị là bụi mịn (PM2.5) và nitơ dioxide (NO2) .

Chúng thường hiện diện trong khí thải xe cộ, khí thải công nghiệp và các dạng khói khác.

Kết quả cho thấy cứ mỗi mức tăng 1 microgram/m3 bụi mịn PM2.5, khối lượng canxi tích tụ trong động mạch vành tăng 11%, dẫn nguy cơ hình thành mảng bám cao hơn 13% và nguy cơ tắc nghẽn mạch máu nói chung - bao gồm bệnh mạch vành - cao hơn 23%.

Phơi nhiễm NO2 cũng cho thấy xu hướng tương tự, mặc dù mức độ ảnh hưởng nhỏ hơn.

Kết quả này là bằng chứng khẳng định ô nhiễm không khí là một vấn đề sức khỏe toàn cầu cấp bách. Tình trạng này được cho là góp phần gây ra khoảng 2,46 triệu ca tử vong do tim mạch vào năm 2021, theo một nghiên cứu dựa trên dữ liệu Gánh nặng Bệnh tật toàn cầu.

Trong đó, các biến cố tử thần như nhồi máu cơ tim và đột quỵ là những rủi ro hàng đầu.

Tiến sĩ Felipe Castillo Aravena từ Đại học Toronto và Mạng lưới Y tế Đại học (Canada), tác giả chính lưu ý rằng nghiên cứu này cho thấy ngay cả ở mức độ phơi nhiễm thấp, ô nhiễm không khí vẫn làm tăng mảng bám lòng mạch, từ đó tăng nguy cơ bệnh mạch vành - nhồi máu cơ tim.

Điều này cho thấy tính cấp thiết của các chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị như giảm phát thải, tăng cường không gian xanh... Ngoài ra, bạn cũng có thể tự bảo vệ mình bằng một không gian sống xanh, sạch hơn, đeo khẩu trang khi ra đường...

Tin liên quan

Gặp điều này ở tuổi 36, dễ nhồi máu cơ tim trong tương lai

Gặp điều này ở tuổi 36, dễ nhồi máu cơ tim trong tương lai

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Anh cho thấy huyết áp "bình thường nhưng cao" khi còn trẻ có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim sau này.

Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với đau dạ dày

(NLĐO) - Người đàn ông được người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời sau khi xuất hiện cơn đau dạ dày, tức ngực kèm theo ôn ói

Nhồi máu cơ tim cấp mà tưởng đau ngực bình thường

(NLĐO) - Bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, nghĩ là cơn mệt bình thường, người đàn ông cố nằm nghỉ nhưng không đỡ đau nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu

đột quỵ nhồi máu cơ tim ô nhiễm đau tim bệnh mạch vành
