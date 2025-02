Thu nhập của lao động ngành dệt may còn thấp

Các đại biểu tại hội nghị lấy ý kiến

Ngày 21-2, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội nghị "Lấy ý kiến báo cáo về hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp (DN) dệt may và khuyến nghị nội dung đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương trong ngành dệt may tại Việt Nam năm 2025". Sự kiện với sự tham gia của gần 50 cán bộ Công đoàn 21 tỉnh, thành phía Nam.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết Việt Nam có khoảng 7.000 DN dệt may với khoảng 3 triệu lao động. Trong đó, có 735 DN đã thành lập Công đoàn cơ sở với tổng số hơn 491.000 người lao động (NLĐ), chiếm khoảng 16,4% tổng số lao động trong toàn ngành (nữ chiếm 83,41%).

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Theo báo cáo tại các đơn vị có Công đoàn cơ sở, thu nhập bình quân của NLĐ làm trong ngành dệt may khá thấp. Trong khi đó, NLĐ phải đối mặt với nhiều rủi ro như nồng độ bụi, ánh sáng, độ ồn, môi trường nóng ẩm, tăng ca, kéo dài thời gian làm việc với cường độ cao…

Góp ý cho báo cáo, các đại biểu cho rằng thực tế, nhiều DN chỉ trả lương cho NLĐ ngành may theo lương tối thiểu vùng, không có phụ cấp tay nghề, nặng nhọc, độc hại nên cần quan tâm vấn đề này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị từ kết quả khảo sát, Tổng LĐLĐ Việt Nam thông qua mối quan hệ ngoại giao, các diễn dàn trao đổi, làm việc với các nhãn hàng về vấn đề nhân công, mức lương đủ sống với NLĐ ngành dệt may.

Đồng thời, cần quan tâm đến lực lượng lao động ngành dệt may, vì xu thế hiện nay nhiều địa phương hạn chế thu hút đầu tư ngành dệt may để dành nguồn lực cho ngành, nghề khác có giá trị cao hơn, ít ảnh hưởng đến an sinh xã hội dẫn đến ngành này ngày càng khó thu hút lao động trẻ.