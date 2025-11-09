Gian lận khi nhập tịch cầu thủ - Bài học đắt giá

FIFA kết luận FAM đã vi phạm luật khi sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ. Những cầu thủ này đều có đóng góp lớn trong những trận thắng của Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

FIFA buộc FAM nộp số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi nhóm 7 cầu thủ kể trên phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ/người và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Sau khi nhận được thông báo, FAM có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

FAM đang đứng trước 2 lựa chọn: chấp nhận phán quyết của FIFA hoặc tiếp tục kháng cáo lên CAS. Trong các môn thể thao "vua", phán quyết không chỉ là thắng hay thua mà là những gì được xây dựng sau khi quyết định được đưa ra. Vì vậy, chọn sai bước đi tiếp theo có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của FAM, thể hiện sự yếu kém trong công tác của lãnh đạo, bị khán giả quay lưng hoặc đội tuyển quốc gia nước này sẽ tiếp tục phải đối mặt những hệ lụy từ việc "treo giò" cầu thủ…

Sau khi hết thời hạn kháng cáo, nếu FAM không thể cung cấp đủ bằng chứng để lật ngược tình thế trước FIFA thì đội tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua các trận đấu có sự góp mặt của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, bao gồm 2 trận thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Quyết định này thuộc về LĐBĐ châu Á (AFC).

HLV Letard từng thắng kiện VFF sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao tuyên bố ông được bồi thường hơn 200.000 USD thời điểm 2005 (Ảnh: LA NOUVELLE REPUBLIQUE)

Trong lịch sử, LĐBĐ Việt Nam (VFF) từng thua kiện vì sa thải HLV Christian Letard và phải đền bù cho chiến lược gia người Pháp này số tiền hơn 200.000 USD (tương đương 3 tỉ đồng). Sự việc diễn ra vào năm 2004 là bài học "nhớ đời" đối với bóng đá Việt Nam.

Tháng 3-2002, ông Letard ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với VFF để dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 22 cùng mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam. Tuy nhiên chỉ sau 4 tháng tại vị, nhà cầm quân người Pháp đã bị sa thải vì năng lực chuyên môn không phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Để hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng đột ngột, VFF đề nghị bồi thường 3 tháng lương (khoảng 35.000 USD) nhưng HLV Letard không đồng ý và quyết định kiện lên FIFA.

Cơ quan này đồng tình với đề nghị mà VFF đưa ra, ra phán quyết chỉ đền bù cho HLV sinh năm 1947 này số tiền 35.000 USD. Sau đó, ông Letard kiện lên CAS và đến ngày 30-9-2004 thì được xử thắng. CAS đưa ra phán quyết buộc VFF phải bồi thường cho HLV Letard toàn bộ số tiền lương còn lại trong hợp đồng (khoảng 140.000 USD) cùng với 60.000 USD tiền phạt do đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng.

CAS khi ấy cũng cảnh báo VFF nếu không bồi thường cho HLV Letard trước ngày 10-1-2005, bóng đá Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong 2 năm. Cuối cùng, VFF phải xin ngân sách để bồi thường cho ông thầy người Pháp.

Phán quyết này là một bài học đắt giá cho VFF. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và dẫn đến nguồn cơn Tổng Thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn, người trước đó thay mặt VFF ký hợp đồng với HLV Letard, phải từ chức.