Thể thao

Thêm cầu thủ Argentina nhập tịch Malaysia bị tung bằng chứng gian dối

Quốc An

(NLĐO) - Báo chí Argentina vừa công bố tài liệu khẳng định cầu thủ Imanol Machuca không có gốc gác Malaysia như tuyên bố của LĐBĐ Malaysia (FAM).

Theo đó, giấy khai sinh của bà Concepcion Agueda Alaniz – người được cho là bà nội của Machuca, cho thấy bà sinh ra tại thị trấn Roldan, tỉnh Santa Fe (Argentina). Tài liệu này đã được cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương xác nhận, hoàn toàn bác bỏ thông tin cho rằng bà từng sinh ra ở Penang (Malaysia).

Ngoài ra, hồ sơ kết hôn của bà Agueda với ông Jorge Luis Saracho, cũng là công dân Argentina, được thể hiện rõ trong chứng thư công chứng.

Thêm cầu thủ Argentina nhập tịch Malaysia bị tung bằng chứng gian dối - Ảnh 1.

Truyền thông Argentina công bố giấy khai sinh của ông bà Machuca

Các tờ báo Argentina nhấn mạnh, chuỗi bằng chứng này bác bỏ hoàn toàn lập luận của FAM về nguồn gốc Malaysia của cầu thủ Machuca, cho thấy cầu thủ này khai gian lý lịch để được nhập tịch, tương tự trường hợp của Facundo Garcés trước đó.

Trước khi vụ việc bị phanh phui, Machuca từng ra sân 17 phút trong chiến thắng 4-0 của tuyển Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sau khi bị phát hiện sai phạm, anh bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), cùng 6 cầu thủ nhập tịch khác.

Trước Machuca, Tạp chí The Wall Pass Journal(TWPJ) của Mỹ đã công bố giấy khai sinh gốc của ông nội trung vệ Facundo Garces là người Argentina.

Bên cạnh đó, tờ Makan Bola từng tiết lộ ông Satees Muniandy, Chính trị gia thuộc Đảng Liên minh Quyền Nhân dân Malaysia (URIMAI), đã gửi thư điện tử đến cơ quan chức năng Brazil để yêu cầu xác minh thân phận thật của tiền đạo nhập tịch Malaysia Joao Figueiredo và các cơ quan Argentina, Tây Ban Nha, Hà Lan- những quốc gia có liên quan đến các cá nhân nhóm cầu thủ nhập tịch.

"Tôi mong nhận được sự hợp tác và phản hồi khẩn trương từ phía quý cơ quan trong việc điều tra, truy tố hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của cá nhân liên quan” - ông Satees nêu trong nội dung thư.


FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

(NLĐO) - FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia, nhưng lợi thế vẫn chưa có cho tuyển Việt Nam và cần phải tự quyết ở các lượt còn lại của vòng loại Asian Cup 2026.

Chính phủ Malaysia lập lực lượng đặc biệt vì bê bối của FAM, Bộ Thanh niên và Thể thao cảnh báo

(NLĐO) - Ủy ban Liêm chính thuộc Cơ quan Thực thi pháp luật của Malaysia thông báo thành lập lực lượng để điều tra về vụ bê bối của FAM với 7 cầu thủ nhập tịch.

Luật sư Malaysia: "FAM khó thắng ở CAS vì thiếu bằng chứng mới"

(NLĐO) - Luật sư người Malaysia, cảnh báo cơ hội thắng của FAM gần như bằng không nếu không có bằng chứng mới trong vụ bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

