Nga - Ukraine tham gia vòng đàm phán mới tại Mỹ

Các quan chức Ukraine đã có mặt tại TP Miami, bang Florida - Mỹ hôm 19-12 (giờ địa phương) để bắt đầu vòng đàm phán mới liên quan đến thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (RNBO), viết trên Telegram rằng các đối tác châu Âu cũng đang tham gia các cuộc thảo luận.

Phái đoàn Ukraine - do ông Umerov và Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov dẫn đầu - cũng bắt đầu tham vấn với Mỹ ngay hôm 19-12.

Ông Umerov cho biết Ukraine có cách tiếp cận mang tính xây dựng và kết quả sẽ được báo cáo lên Tổng thống Volodymyr Zelensky. "Chúng tôi đang hành động hoàn toàn phù hợp với các ưu tiên do tổng thống đề ra: An ninh của Ukraine phải được bảo đảm một cách đáng tin cậy và lâu dài" - RBC-Ukraine dẫn lời ông Umerov.

Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine , do Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu, và các quan chức Mỹ tại Berlin - Đức ngày 14 và 15-12 Ảnh: AP

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho hãng tin AP hay rằng Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, có kế hoạch gặp gỡ đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner cũng tại Miami vào ngày 20-12.

Vòng đàm phán ở Miami diễn ra sau cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ukraine vài ngày trước tại thủ đô Berlin - Đức, với sự tham gia của ông Zelensky, trong khi phái đoàn Mỹ có sự hiện diện của ông Witkoff và ông Kushner. Sau cuộc đàm phán, cả hai bên đều nhấn mạnh họ đã đạt được tiến triển. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng nhận định sau cuộc gặp giữa Ukraine và Mỹ tại Berlin rằng các cuộc đàm phán hòa bình đã tiến triển xa hơn bao giờ hết kể từ khi xung đột nổ ra đầu năm 2022.

Theo RBC-Ukraine, các vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt còn phải giải quyết, song ông Zelensky cho biết phía Mỹ đã lắng nghe lập trường của Ukraine. Kể từ khi quay lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch ngoại giao quy mô lớn nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Các cuộc thảo luận hiện tại dựa trên một bản kế hoạch hòa bình 28 điểm do ông Donald Trump đề xuất. Mặc dù vậy, nỗ lực của Washington đã vấp phải những yêu cầu trái ngược gay gắt từ cả Moscow và Kiev.