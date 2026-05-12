Giao dịch tại phòng trọ, một thanh niên ở TPHCM sập bẫy

Ngày 12-5, Công an xã Bình Hưng (TPHCM) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Khánh Vi (SN 1998, quê Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Lê Vĩ Khang đăng bán xe máy hiệu Exciter trên Facebook và được một đối tượng liên hệ hỏi mua.

Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Khánh Vi, thu hồi tang vật

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-5, Vi đến phòng trọ của anh Khang tại xã Bình Hưng, TPHCM để xem xe. Sau khi kiểm tra phương tiện, đối tượng lợi dụng sơ hở của bị hại, cầm theo giấy tờ xe rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo vào lúc 22 giờ cùng ngày, Công an xã Bình Hưng đã nhanh chóng phối hợp Tổ địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát dấu vết, truy xét đối tượng. Đến 16 giờ 20 phút ngày 10-5, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Khánh Vi