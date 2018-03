Đang phát trực tiếp chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương

04/03/2018 07:39

8 giờ ngày 4-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2018" do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Võ Minh Đức (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chương trình có sự tham dự của hơn 1.500 học sinh đến từ các trường THPT: An Mỹ, Bình Phú, chuyên Hùng Vương, Nguyễn Đình Chiểu và Võ Minh Đức.



Ban tư vấn chương trình: TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam; TS Tôn Dương Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo ĐH - ĐHQG TP HCM; TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM; ThS Trần Đình Huyên, Trưởng Ban Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP HCM; TS Trần Ngọc Minh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM; ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing; PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó trưởng Khoa Chế tạo máy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM; Ông Dương Duy Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Ông Nguyễn Dũng Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Ông Đường Anh Tân, Giám đốc Trung tâm Thực hành, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn; Ông Đinh Công Viễn Phương - đại diện Trường ĐH Văn Hiến.



Đại biểu chương trình gồm: Bà Trương Hải Thanh, Phó trưởng Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương; Thầy Võ Tánh Danh - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức; Ông Lê Trung Uẩn - đại diện công ty CP Phân bón Bình Điền; bà Lê Thị Bảo Chi - đại diện Tập đoàn Vingroup; bà Lê Bảo Ngọc - đại diện Công ty Truyền thông Thời đại Sungroup; ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động.

Từ 7 giờ 30, gần hơn1.500 học sinh Trường THPT Võ Minh Đức và các trường THPT An Mỹ, Trường THPT Bình Phú, Trường THPT chuyên Hùng Vương và THPT Nguyễn Đình Chiểu có mặt tại Trường THPT Võ Minh Đức để dự chương trình. Một số hình ảnh trước khi bắt đầu chương trình:

7 giờ 45 phút, chương trình được khuấy động bởi các tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Võ Minh Đức.

8 giờ, chương trình chính thức bắt đầu. Ông Bùi Thanh Liêm - Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động - tặng hoa cho các đại biểu và đại diện ban tư vấn, đồng thời thay mặt báo gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các chuyên gia, trường học đã đồng hành cùng chương trình.

Bà Trương Hải Thanh, Phó trưởng Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương - cho biết bà rất vui vì chương trình diễn ra tại tỉnh Bình Dương. Bà gửi lời cảm ơn báo đã đưa chương trình đến tỉnh Bình Dương. "Đây là dịp để các em học sinh, phụ huynh tiếp cận những thông tin về tuyển sinh 2018, những điểm mới và cần lưu ý", bà nói.

8 giờ 15, chương trình đi vào phần tư vấn chung. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho biết 2018 là năm thứ 4 Bộ GD-ĐT áp dụng áp dụng kỳ thi THPT quốc gia mang 2 mục đích: Xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH-CĐ. Về cơ bản, kỳ thi THPT quốc gia 2018 không có nhiều thay đổi so với năm 2017. Về công tác tổ chức thi: Từ 2017, kỳ thi THPT quốc gia được giao cho các sở chủ trì, học sinh THPT địa bàn tỉnh thành nào thi tại địa bàn tỉnh, thành đó. Hiện chưa có quy chế chính thức cho kỳ thi năm 2018 và thí sinh sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia vào tháng 4-2018. Theo đề thi minh họa, do bài thi có nội dung chương trình lớp 11, nên các em cần có thời gian để ôn tập thêm. Việc dự kiến thi ngành nào, trường nào ảnh hưởng đến bài thi các em chọn lựa nên phải cân nhắc.

Năm, 2016, thí sinh Bình Dương thi THPT tại TP HCM trong khi năm 2017, chương trình do Sở GD-ĐT Bình Dương chủ trì. Năm 2018, thí sinh Bình Dương sẽ được thi tại tỉnh nhà. Hiện chưa có hai văn bản quan trọng của Bộ GD-ĐT: Quy chế thi THPT và xét tuyển ĐH, CĐ do tất cả hiện chỉ mới mang tính chất dự thảo. Tuy nhiên, do văn bản này đã được sự đồng tình các trường ĐH và dư luận nên các em cũng cần theo dõi. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, vào 1-4-2018, các em sẽ làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia, đồng thời nộp luôn phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH. Tại Bình Dương, tỉ lệ học sinh khi đăng ký thi THPT quốc gia chỉ dùng kết quả thi để xét tốt nghiệp rất ít, 7%. Tại Trường THPT Võ Minh Đức năm 2017 chỉ có 3 em trong số hơn 200 thí sinh thi THPT chỉ để xét tốt nghiệp. Năm ngoái, Bình Dương là 1 trong 3 tỉnh tốt nghiệp cao nhất cả nước (99,4%). Do đó, tốt nghiệp THPT không phải là vấn đề lớn đối với thí sinh, nếu điểm học kỳ 2 lớp 12 của các em cao, thì đây là yếu tổ hàng đầu đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp cao. Về xét tuyển ĐH-CĐ, như các năm, các em không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng chỉ được xét trúng tuyển vào 1 trường duy nhất."Đưa trường học đến thí sinh 2018" do Công ty CP Phân bón Bình Điền tài trợ chính; Vingroup và Công ty CP Truyền thông Thời Đại (thuộc Sun Group) tài trợ phụ.





