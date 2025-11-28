Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand

Chiều 28-11, tại Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM đã diễn ra buổi giao lưu đặc biệt với đoàn Ngāti Rangiwewehi kapa haka - một trong những đoàn nghệ thuật tiêu biểu của cộng đồng Māori (New Zealand). Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025).

Người Māori là cộng đồng bản địa của New Zealand. Ngāti Rangiwewehi là một bộ lạc người Māori được thế giới biết đến nhiều qua hoạt động giữ gìn và quảng bá nghệ thuật truyền thống của người Māori mà đặc biệt là vũ điệu nghi lễ haka.

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM trình diễn trích đoạn "Ôn Đình chém Tá"

Ngày nay, haka không chỉ được trình diễn trong cộng đồng Māori mà đã hiện diện trong nhiều hoạt động xã hội, nghi thức ngoại giao, góp phần đưa bản sắc Māori lan tỏa ra thế giới.

Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc nhà hát nghệ thuật hát bội TP HCM, chia sẻ: "Buổi giao lưu hôm nay là cơ hội qúy báu để nghệ thuật hai nước gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc. Chúng tôi tin rằng chương trình sẽ mở ra những hướng hợp tác ý nghĩa trong thời gian tới, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nghệ sĩ hai nước".

Các nghệ sĩ đoàn Ngāti Rangiwewehi kapa haka trình diễn

Trong chương trình giao lưu, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM trình diễn trích đoạn "Ôn Đình chém Tá", tác phẩm kinh điển cho thấy rõ kỹ thuật hóa trang, âm nhạc và trình thức biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật hát bội. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ của nhà hát còn giới thiệu trích đoạn vở "Anh Hùng", thể hiện dấu ấn đặc trưng của nghệ thuật hát bội tại TP HCM.

Đoàn Ngāti Rangiwewehi kapa haka đã trình diễn những tiết mục múa và hát nghi lễ giàu bản sắc, tái hiện trọn vẹn tinh thần văn hóa truyền thống của người Māori. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ New Zealand còn trực tiếp hướng dẫn nghệ sĩ Việt Nam những động tác mang ý nghĩa cộng đồng và tinh thần chiến binh đặc trưng của người Māori.

VIDEO: Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt giữa các nghệ sĩ hát bội TPHCM và đoàn nghệ thuật truyền thống Ngāti Rangiwewehi kapa haka

Các nghệ sĩ danh tiếng của người Māori tại New Zealand bày tỏ sự thích thú khi xem nghệ sĩ Việt Nam trình diễn

NS Bảo Châu (phải) - vai Nguyễn Trung Trực - trình diễn trích đoạn "Anh Hùng"

Đoàn Ngāti Rangiwewehi kapa haka trình diễn