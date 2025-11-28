Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand

Tin - ảnh - clip: Kim Ngân

(NLĐO) - Buổi giao lưu giữa Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM và đoàn Māori (New Zealand) mang đến trải nghiệm đặc sắc, tăng cường giao lưu văn hóa hai nước.

Chiều 28-11, tại Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM đã diễn ra buổi giao lưu đặc biệt với đoàn Ngāti Rangiwewehi kapa haka - một trong những đoàn nghệ thuật tiêu biểu của cộng đồng Māori (New Zealand). Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025).

Người Māori là cộng đồng bản địa của New Zealand. Ngāti Rangiwewehi là một bộ lạc người Māori được thế giới biết đến nhiều qua hoạt động giữ gìn và quảng bá nghệ thuật truyền thống của người Māori mà đặc biệt là vũ điệu nghi lễ haka.

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand - Ảnh 1.

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM trình diễn trích đoạn "Ôn Đình chém Tá"

Ngày nay, haka không chỉ được trình diễn trong cộng đồng Māori mà đã hiện diện trong nhiều hoạt động xã hội, nghi thức ngoại giao, góp phần đưa bản sắc Māori lan tỏa ra thế giới.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc nhà hát nghệ thuật hát bội TP HCM, chia sẻ: "Buổi giao lưu hôm nay là cơ hội qúy báu để nghệ thuật hai nước gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc. Chúng tôi tin rằng chương trình sẽ mở ra những hướng hợp tác ý nghĩa trong thời gian tới, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nghệ sĩ hai nước".

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ đoàn Ngāti Rangiwewehi kapa haka trình diễn

Trong chương trình giao lưu, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM trình diễn trích đoạn "Ôn Đình chém Tá", tác phẩm kinh điển cho thấy rõ kỹ thuật hóa trang, âm nhạc và trình thức biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật hát bội. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ của nhà hát còn giới thiệu trích đoạn vở "Anh Hùng", thể hiện dấu ấn đặc trưng của nghệ thuật hát bội tại TP HCM.

TIN LIÊN QUAN

Đoàn Ngāti Rangiwewehi kapa haka đã trình diễn những tiết mục múa và hát nghi lễ giàu bản sắc, tái hiện trọn vẹn tinh thần văn hóa truyền thống của người Māori. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ New Zealand còn trực tiếp hướng dẫn nghệ sĩ Việt Nam những động tác mang ý nghĩa cộng đồng và tinh thần chiến binh đặc trưng của người Māori.

VIDEO: Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt giữa các nghệ sĩ hát bội TPHCM và đoàn nghệ thuật truyền thống Ngāti Rangiwewehi kapa haka

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ danh tiếng của người Māori tại New Zealand bày tỏ sự thích thú khi xem nghệ sĩ Việt Nam trình diễn

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand - Ảnh 4.

NS Bảo Châu (phải) - vai Nguyễn Trung Trực - trình diễn trích đoạn "Anh Hùng"

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand - Ảnh 5.

Đoàn Ngāti Rangiwewehi kapa haka trình diễn

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - New Zealand - Ảnh 6.

Nghệ sĩ hai nước giao lưu

Tin liên quan

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM mang vở "Anh Hùng" ra thủ đô tranh tài

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM mang vở "Anh Hùng" ra thủ đô tranh tài

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc – 2025, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM mang đến vở "Anh Hùng" ra thủ đô Hà Nội

Xem vở hát bội mới "Hiền thần" tại cổng chợ Bình Tây

(NLĐO) – Một sự kiện nức lòng khán giả yêu bộ môn nghệ thuật hát bội khi tác phẩm được tổ chức phục vụ công chúng tại các khu dân cư lớn

Lễ Giỗ tổ sân khấu ấm áp tại nhà NSƯT hát bội Ngọc Khanh

(NLĐO) - Vào những ngày đầu tháng 10, đoàn tuồng hát bội Ngọc Khanh đã tổ chức lễ Giỗ Tổ sân khấu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trẻ và khán giả

Giao lưu văn hóa văn hóa truyền thống New Zealand Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo