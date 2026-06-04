Gieo mầm xanh, vun đắp khối đại đoàn kết giữa lòng TPHCM

Ngày 4-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh về ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây, phát triển mảng xanh đô thị và lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (bìa phải), cùng các đại biểu trồng cây tại chương trình

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định việc tổ chức Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới là dịp để các cấp, các ngành, hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo và nhân dân thành phố cùng chung tay bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và hướng tới 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh thành Vườn cây Đại Đoàn kết

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp" bằng các hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị; duy trì các mô hình "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày thứ bảy tình nguyện", nhân rộng các "Vườn cây Đại đoàn kết", công trình "Thành phố muôn sắc hoa".

"Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thành phố trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững" - ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia thực hiện công trình "Vườn cây Đại đoàn kết", trồng và chăm sóc 600 cây Giáng hương tại khu B - Công viên Văn hóa Láng Le trên diện tích khoảng 2 ha.

Đến nay, TPHCM đã duy trì thực hiện và mở rộng 6 "Vườn cây Đại đoàn kết" cấp thành phố, tạo điểm nhấn trong phong trào trồng, chăm sóc cây xanh; đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, sống hài hòa với thiên nhiên, đưa việc bảo vệ môi trường trở thành hành động thường xuyên, thiết thực tại cơ sở và khu dân cư.

Ông Nguyễn Phước Lộc và Hòa thượng Thích Lệ Trang trao học bổng cho các em

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà hỗ trợ 1 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi, trị giá 20 triệu đồng; trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.