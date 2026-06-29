Giới thiệu gần 200 ảnh, tư liệu về 50 năm TPHCM mang tên Bác

Sáng 29-6, tại công viên Chi Lăng, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Sài Gòn - Gia Định - TPHCM: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình".

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm dấu mốc lịch sử 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang của vùng đất anh hùng, tôn vinh những thành tựu nổi bật của TPHCM trong nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Tham dự lễ khai mạc có: ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM...

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Triển lãm ảnh "Sài Gòn - Gia Định - TPHCM: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình" giới thiệu gần 200 hình ảnh, tư liệu, tái hiện hành trình hơn 300 năm hình thành, mở đất, giữ đất và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, đồng thời khắc họa những thành tựu nổi bật trong 50 năm kể từ ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh suốt 50 năm qua, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực để TPHCM phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về khoa học - công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Triển lãm cũng gợi nhắc mối gắn bó đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với vùng đất Sài Gòn - Gia Định. Chính từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình vĩ đại vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn dành tình cảm đặc biệt cho miền Nam và Sài Gòn - Gia Định, để lại lời căn dặn đầy xúc động: "Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi".

Đại biểu và người dân tham quan gần 200 hình ảnh, tư liệu tái hiện hành trình hơn 300 năm hình thành, phát triển của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM và những thành tựu sau 50 năm mang tên Bác

"Mỗi hình ảnh, mỗi tư liệu được giới thiệu tại triển lãm không chỉ lưu giữ những dấu ấn của lịch sử mà còn tái hiện sinh động hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của Thành phố qua các thời kỳ. Đó là những chứng nhân của thời gian, ghi lại ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người dân Thành phố; đồng thời khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho tương lai" - ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, mỗi hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm đều tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của thành phố qua các thời kỳ; phản ánh ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người dân TPHCM.

Qua đó, triển lãm góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa niềm tự hào và khơi dậy tinh thần cống hiến, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.