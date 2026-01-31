HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine tiết lộ điều kiện ngừng tập kích mục tiêu năng lượng ở Nga

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng dừng tấn công mục tiêu năng lượng nếu Moscow thực hiện trước

“Đây không phải một thỏa thuận mà là cơ hội. Nếu Nga ngừng tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ không đáp trả” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên ngày 30-1.

Ông Zelensky nhấn mạnh hiện Nga và Ukraine chưa đạt thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào, khi mọi kết quả hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào Moscow.

“Nếu Nga hiểu được tín hiệu từ Mỹ giống với cách Ukraine hiểu, thì có thể sẽ có kết quả,. Những kết quả đó có khả năng được xem xét” - ông Zelensky nói.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky cho biết bàn đàm phán ở Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã thảo luận về "những vấn đề nhạy cảm nhất", trong đó Ukraine và Mỹ thảo luận riêng. 

Washington kêu gọi cả hai bên kiềm chế, đặc biệt tránh tấn công tầm xa, để tạo không gian cho ngoại giao. 

"Nếu Nga không tập kích vào lĩnh vực năng lượng của chúng ta thì chúng ta sẽ làm tương tự" - ông Zelensky khẳng định, gọi đây là cách tiếp cận mà Mỹ đang tìm kiếm, đồng thời nhấn mạnh Ukraine ủng hộ "tất cả sáng kiến giảm leo thang thực sự".

Những bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố rằng ông đã đích thân yêu cầu người đồng cấp Nga Vladimir Putin tạm thời ngừng tấn công Ukraine. 

"Tôi đã đề nghị Tổng thống Putin dừng không kích Kiev và các thị trấn khác trong một tuần, và ông ấy đã đồng ý" - ông Trump tí6t lộ.

Ngày 30-1, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thông tin ông Trump đưa ra: “Tổng thống Trump đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Putin không tấn công Kiev trong một tuần, đến ngày 1-2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán".

Ông Peskov cũng cho biết lệnh tạm ngừng bắn nhằm "tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán". Dù vậy, ông  từ chối cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận này, bao gồm câu hỏi liệu Kiev có đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc "có đi có lại" hay không.

Hồi tháng 12-2025, ông Zelensky từng đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng tương tự. Tuy nhiên, khi đó Điện Kremlin bác bỏ, nhấn mạnh họ tìm kiếm “hòa bình ổn định, được đảm bảo và lâu dài” thay vì các biện pháp tạm thời.

Tin liên quan

Điện Kremlin xác nhận làm theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về Ukraine

Điện Kremlin xác nhận làm theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về Ukraine

(NLĐO) - Hôm 30-1, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Nga đã đồng ý tạm ngừng một phần các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 tiêm kích Nga chỉ trong 1 ngày

(NLĐO) - Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn rơi 2 máy bay quân sự Nga chỉ trong vòng 1 ngày, trong đó có một tiêm kích Su-34 bị phá hủy trên biển Đen.

Ukraine "đánh phủ đầu loạt sân bay quân sự", bí ẩn vụ máy bay Su-34 của Nga rơi

(NLĐO) – Nhiều thông tin ban đầu cho rằng không quân Ukraine đã bắn hạ một chiếc tiêm kích Su-34 Fullback của Nga trong các hoạt động tại miền Nam Ukraine.

