Giữ phẩm hạnh như trước khi bổ nhiệm

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là bước chuẩn bị rất quan trọng cho thành công của Đại hội XIV của Đảng. Một trong ba nội dung lớn của hội nghị này là Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định "Công tác chẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như toàn Đảng".

Theo dõi quá trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIV của Đảng, chúng ta luôn có niềm tin vững chắc bởi bước đi, lộ trình, quy trình giới thiệu cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng được triển khai chủ động, rất sớm, với quy trình chặt chẽ, thận trọng; nhân sự do Trung ương dự kiến giới thiệu đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác, nhất là các vị trí lãnh đạo mới sau khi sáp nhập tỉnh thành. Thời gian ấy tuy chưa dài nhưng rất có ý nghĩa với những cán bộ trẻ; qua thực tế để tổ chức có thêm căn cứ đánh giá năng lực và phẩm cách của họ.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ XV Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Thực tế hoạt động trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý, cả thành tựu và hạn chế của công tác cán bộ. Nổi lên là, nhân sự được lựa chọn bổ nhiệm là xứng đáng, nhưng sau khi đảm nhận vị trí mới, đòi hỏi năng lực cao hơn, trách nhiệm nặng nề hơn; môi trường công tác phong phú, phức tạp, nhạy cảm hơn, do năng lực khó hoàn thành nhiệm vụ, lại không biết tự tu dưỡng bản thân, không giữ được phẩm hạnh đã có nên đã "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vi phạm khuyết điểm dưới các dạng thức, mức độ, hình thức khác nhau; giảm sút niềm tin của nhân dân với họ, với Đảng.

Công tác giám sát, giúp đỡ kịp thời cán bộ chủ chốt; công tác đấu tranh phê và tự phê trong Đảng được làm mạnh mẽ, triệt để có ý nghĩa sống còn giúp cho các đồng chí nhận cương vị mới, cao hơn, quan trọng hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước nhân dân tin cậy giao phó.

Nguyên tắc, kỷ cương trong công tác cán bộ của Đảng thời gian qua là "Có vào, có ra, có lên có xuống, có khen thưởng, có xử phạt" chủ động, kịp thời đã phát huy tác dụng như "bộ lọc", "tấm khiên" để thế hệ cán bộ chủ chốt, kế cận biết tự răn mình vượt qua, chiến thắng bản thân, ứng xử đúng với mọi tình huống phát sinh trong môi trường, cương vị công tác mới, nhất là những cám dỗ vật chất, lợi ích nhóm, quyền lực mà người thường bảo "Nói có người nghe, đe có người sợ".

Nếu ai cũng nhớ lời năm xưa của Bác Hồ "Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa không giúp ích gì được ai". Nhân dân đặt niềm tin vào Hội nghị Trung ương XV sẽ chọn được cán bộ vừa có tài, vừa có đức.

Mong sao cán bộ sau bổ nhiệm biết duy trì, phát huy, giữ vững được những phẩm chất, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân; góp sức mình dựng xây đất nước phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.