HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Giữ phẩm hạnh như trước khi bổ nhiệm

VĂN HÙNG

(NLĐO) - Đó không chỉ là yêu cầu của Đảng mà còn là mong muốn của nhân dân với những cán bộ được Trung ương lựa chọn, bổ nhiệm

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là bước chuẩn bị rất quan trọng cho thành công của Đại hội XIV của Đảng. Một trong ba nội dung lớn của hội nghị này là Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định "Công tác chẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như toàn Đảng".

Theo dõi quá trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIV của Đảng, chúng ta luôn có niềm tin vững chắc bởi bước đi, lộ trình, quy trình giới thiệu cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng được triển khai chủ động, rất sớm, với quy trình chặt chẽ, thận trọng; nhân sự do Trung ương dự kiến giới thiệu đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác, nhất là các vị trí lãnh đạo mới sau khi sáp nhập tỉnh thành. Thời gian ấy tuy chưa dài nhưng rất có ý nghĩa với những cán bộ trẻ; qua thực tế để tổ chức có thêm căn cứ đánh giá năng lực và phẩm cách của họ.

Giữ phẩm hạnh như trước khi bổ nhiệm - Ảnh 1.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ XV Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Thực tế hoạt động trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý, cả thành tựu và hạn chế của công tác cán bộ. Nổi lên là, nhân sự được lựa chọn bổ nhiệm là xứng đáng, nhưng sau khi đảm nhận vị trí mới, đòi hỏi năng lực cao hơn, trách nhiệm nặng nề hơn; môi trường công tác phong phú, phức tạp, nhạy cảm hơn, do năng lực khó hoàn thành nhiệm vụ, lại không biết tự tu dưỡng bản thân, không giữ được phẩm hạnh đã có nên đã "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vi phạm khuyết điểm dưới các dạng thức, mức độ, hình thức khác nhau; giảm sút niềm tin của nhân dân với họ, với Đảng.

Công tác giám sát, giúp đỡ kịp thời cán bộ chủ chốt; công tác đấu tranh phê và tự phê trong Đảng được làm mạnh mẽ, triệt để có ý nghĩa sống còn giúp cho các đồng chí nhận cương vị mới, cao hơn, quan trọng hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước nhân dân tin cậy giao phó.

Nguyên tắc, kỷ cương trong công tác cán bộ của Đảng thời gian qua là "Có vào, có ra, có lên có xuống, có khen thưởng, có xử phạt" chủ động, kịp thời đã phát huy tác dụng như "bộ lọc", "tấm khiên" để thế hệ cán bộ chủ chốt, kế cận biết tự răn mình vượt qua, chiến thắng bản thân, ứng xử đúng với mọi tình huống phát sinh trong môi trường, cương vị công tác mới, nhất là những cám dỗ vật chất, lợi ích nhóm, quyền lực mà người thường bảo "Nói có người nghe, đe có người sợ".

Nếu ai cũng nhớ lời năm xưa của Bác Hồ "Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa không giúp ích gì được ai". Nhân dân đặt niềm tin vào Hội nghị Trung ương XV sẽ chọn được cán bộ vừa có tài, vừa có đức.

Mong sao cán bộ sau bổ nhiệm biết duy trì, phát huy, giữ vững được những phẩm chất, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân; góp sức mình dựng xây đất nước phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Thông báo Hội nghị Trung ương 15

Thông báo Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO)- Chiều 23-12, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thông cáo ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO)- Sáng 23-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

công tác nhân sự Trung ương đảng Tổng Bí thư ban chấp hành trung ương đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo