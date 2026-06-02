HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Giữ vị biển trong từng mẻ cá khô Long Hải

Tác giả: Nguyễn Tuyền

(NLĐO)- Trải qua nhiều thế hệ, nghề làm cá khô ở Long Hải vẫn bền bỉ tồn tại, trở thành sinh kế của nhiều lao động và là nét văn hóa đặc trưng của vùng biển.

Sở hữu đường bờ biển đẹp cùng nghề cá phát triển, xã Long Hải (TPHCM) từ lâu là vùng đất nổi tiếng với các nghề chế biến hải sản. 

Nhịp sống bên những giàn cá khô

Ở Long Hải, nghề làm cá khô gắn liền với nhịp sống của ngư dân. Mỗi khi những chiếc tàu đánh bắt cập bến mang theo nguồn hải sản tươi rói, các cơ sở chế biến lại tất bật thu mua nguyên liệu để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nguyên liệu chế biến cá khô khá đa dạng gồm các loại cá quen thuộc như cá mối, cá đù, cá lưỡi trâu, cá đổng, cá đuối, cá hố... Từ những con cá vừa được đưa từ biển vào bờ, người thợ sẽ tiến hành sơ chế, làm sạch vây, vảy, ruột rồi ướp muối hoặc tẩm gia vị theo từng loại sản phẩm. Sau đó, cá được xếp ngay ngắn trên các giàn phơi để đón nắng biển.

Giữ vị biển trong từng mẻ cá khô Long Hải - Ảnh 1.

Những con cá tươi vừa được đưa từ tàu vào bờ nhanh chóng được các cơ sở thu mua để chế biến thành cá khô.

Dưới cái nắng đặc trưng của vùng duyên hải, hàng trăm giàn cá trải dài tạo nên hình ảnh quen thuộc của làng chài Long Hải. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và cả sự kiên trì của người lao động.

Gắn bó nhiều năm với nghề, bà Nguyễn Thị Bích Liên, chủ xưởng cá Năm Liên tại ấp Phước Thắng, cho biết thời gian làm việc của công nhân phụ thuộc vào lượng cá nhập về mỗi ngày. Những ngày cao điểm, mọi người bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng; những ngày bình thường thì khoảng 6 hoặc 7 giờ mới vào ca.

Giữ vị biển trong từng mẻ cá khô Long Hải - Ảnh 2.

Công đoạn sơ chế đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của người lao động trước khi cá được đưa đi phơi nắng.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Long Hải, bà Liên được gia đình truyền nghề từ thời điểm các mặt hàng hải sản bắt đầu được xuất khẩu mạnh mẽ. Trải qua nhiều năm gắn bó với nghề, bà luôn xem chất lượng là yếu tố sống còn để giữ vững uy tín.

"Chúng tôi tuyệt đối không thu mua nguyên liệu kém chất lượng. Làm nghề lâu năm thì chữ tín quan trọng hơn hết. Có giữ được chất lượng sản phẩm thì khách hàng mới tin tưởng và thương hiệu mới tồn tại được" - bà Liên chia sẻ.

Giữ vị biển trong từng mẻ cá khô Long Hải - Ảnh 3.

Nắng gió Long Hải góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho những mẻ cá khô.

Chính sự kiên định với tiêu chí chất lượng đã giúp cơ sở của gia đình bà duy trì hoạt động ổn định suốt nhiều thập niên, trở thành một trong những địa chỉ chế biến cá khô quen thuộc tại địa phương.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Không chỉ góp phần tiêu thụ nguồn hải sản đánh bắt của ngư dân, nghề làm cá khô còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại Long Hải.

Là công nhân làm việc tại xưởng cá Năm Liên, chị Trần Thị Thanh Xuân cho biết công việc này khá phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của mình. Vào những ngày nhiều cá, chị bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 16 giờ.

Giữ vị biển trong từng mẻ cá khô Long Hải - Ảnh 4.

Người dân Long Hải bền bỉ giữ nghề làm cá khô qua nhiều thế hệ.

Với mức thu nhập từ 300.000 đến 350.000 đồng mỗi ngày, nghề làm cá khô mang lại nguồn thu nhập ổn định, đồng thời giúp chị chủ động sắp xếp thời gian chăm sóc gia đình.

"Các con tôi còn nhỏ nên công việc ở đây rất phù hợp. Sau giờ làm, tôi vẫn có thể đưa đón con đi học và lo bữa cơm cho gia đình" - chị Xuân chia sẻ.

Tuy nhiên, nghề chế biến cá khô cũng đối mặt không ít khó khăn khi phụ thuộc nhiều vào sản lượng đánh bắt của tàu cá và điều kiện thời tiết. Mùa nắng là thời điểm thuận lợi nhất bởi cá khô nhanh, màu sắc đẹp và chi phí sản xuất thấp. Ngược lại, vào mùa mưa, việc phơi cá gặp nhiều trở ngại, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng, các cơ sở phải sử dụng hệ thống sấy nhiệt để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, kéo theo chi phí sản xuất tăng cao.

Giữ vị biển trong từng mẻ cá khô Long Hải - Ảnh 5.

Dưới cái nắng đặc trưng của vùng biển Long Hải, hàng trăm giàn cá phơi tạo nên hình ảnh quen thuộc của làng chài.

Những năm gần đây, cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, các cơ sở chế biến cá khô ở Long Hải ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ có mặt tại nhiều chợ đầu mối mà còn theo chân du khách đến khắp mọi miền đất nước như một món quà mang đậm hương vị biển.

Mỗi con cá khô được phơi trên giàn không chỉ thấm đượm vị mặn mòi của biển cả và nắng gió miền duyên hải, mà còn chứa đựng biết bao công sức, sự cần mẫn của người lao động. Những mẻ cá khô xuất xưởng hôm nay không chỉ góp phần mang lại thu nhập cho người dân mà còn là cách để gìn giữ một nghề truyền thống lâu đời, lưu giữ hồn cốt của làng chài Long Hải giữa nhịp sống đổi thay từng ngày.

Giữ vị biển trong từng mẻ cá khô Long Hải - Ảnh 6.

Tin liên quan

Chuyện "muối trải bạt" ở An Ngãi

Chuyện "muối trải bạt" ở An Ngãi

(NLĐO)-Từ nghề làm muối thủ công, diêm dân đang từng bước chuyển mình với công nghệ muối trải bạt hiện đại giúp hạt muối sạch hơn, năng suất cao hơn

Nông dân TPHCM “hái tiền” từ “vũ trụ công nghệ”

(NLĐO)- Công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nền nông nghiệp đô thị hiện đại

Phát động Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026

(NLĐO) - Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026 có tổng giải thưởng 55 triệu đồng.

bảo vệ môi trường người lao động nét văn hóa tham gia cuộc thi cá khô nghề truyền thống Nghề cá Long Hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo