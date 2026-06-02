Giữ vị biển trong từng mẻ cá khô Long Hải

Sở hữu đường bờ biển đẹp cùng nghề cá phát triển, xã Long Hải (TPHCM) từ lâu là vùng đất nổi tiếng với các nghề chế biến hải sản.

Nhịp sống bên những giàn cá khô

Ở Long Hải, nghề làm cá khô gắn liền với nhịp sống của ngư dân. Mỗi khi những chiếc tàu đánh bắt cập bến mang theo nguồn hải sản tươi rói, các cơ sở chế biến lại tất bật thu mua nguyên liệu để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nguyên liệu chế biến cá khô khá đa dạng gồm các loại cá quen thuộc như cá mối, cá đù, cá lưỡi trâu, cá đổng, cá đuối, cá hố... Từ những con cá vừa được đưa từ biển vào bờ, người thợ sẽ tiến hành sơ chế, làm sạch vây, vảy, ruột rồi ướp muối hoặc tẩm gia vị theo từng loại sản phẩm. Sau đó, cá được xếp ngay ngắn trên các giàn phơi để đón nắng biển.

Những con cá tươi vừa được đưa từ tàu vào bờ nhanh chóng được các cơ sở thu mua để chế biến thành cá khô.

Dưới cái nắng đặc trưng của vùng duyên hải, hàng trăm giàn cá trải dài tạo nên hình ảnh quen thuộc của làng chài Long Hải. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và cả sự kiên trì của người lao động.

Gắn bó nhiều năm với nghề, bà Nguyễn Thị Bích Liên, chủ xưởng cá Năm Liên tại ấp Phước Thắng, cho biết thời gian làm việc của công nhân phụ thuộc vào lượng cá nhập về mỗi ngày. Những ngày cao điểm, mọi người bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng; những ngày bình thường thì khoảng 6 hoặc 7 giờ mới vào ca.

Công đoạn sơ chế đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của người lao động trước khi cá được đưa đi phơi nắng.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Long Hải, bà Liên được gia đình truyền nghề từ thời điểm các mặt hàng hải sản bắt đầu được xuất khẩu mạnh mẽ. Trải qua nhiều năm gắn bó với nghề, bà luôn xem chất lượng là yếu tố sống còn để giữ vững uy tín.

"Chúng tôi tuyệt đối không thu mua nguyên liệu kém chất lượng. Làm nghề lâu năm thì chữ tín quan trọng hơn hết. Có giữ được chất lượng sản phẩm thì khách hàng mới tin tưởng và thương hiệu mới tồn tại được" - bà Liên chia sẻ.

Nắng gió Long Hải góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho những mẻ cá khô.

Chính sự kiên định với tiêu chí chất lượng đã giúp cơ sở của gia đình bà duy trì hoạt động ổn định suốt nhiều thập niên, trở thành một trong những địa chỉ chế biến cá khô quen thuộc tại địa phương.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Không chỉ góp phần tiêu thụ nguồn hải sản đánh bắt của ngư dân, nghề làm cá khô còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại Long Hải.

Là công nhân làm việc tại xưởng cá Năm Liên, chị Trần Thị Thanh Xuân cho biết công việc này khá phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của mình. Vào những ngày nhiều cá, chị bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 16 giờ.

Người dân Long Hải bền bỉ giữ nghề làm cá khô qua nhiều thế hệ.

Với mức thu nhập từ 300.000 đến 350.000 đồng mỗi ngày, nghề làm cá khô mang lại nguồn thu nhập ổn định, đồng thời giúp chị chủ động sắp xếp thời gian chăm sóc gia đình.

"Các con tôi còn nhỏ nên công việc ở đây rất phù hợp. Sau giờ làm, tôi vẫn có thể đưa đón con đi học và lo bữa cơm cho gia đình" - chị Xuân chia sẻ.

Tuy nhiên, nghề chế biến cá khô cũng đối mặt không ít khó khăn khi phụ thuộc nhiều vào sản lượng đánh bắt của tàu cá và điều kiện thời tiết. Mùa nắng là thời điểm thuận lợi nhất bởi cá khô nhanh, màu sắc đẹp và chi phí sản xuất thấp. Ngược lại, vào mùa mưa, việc phơi cá gặp nhiều trở ngại, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng, các cơ sở phải sử dụng hệ thống sấy nhiệt để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, kéo theo chi phí sản xuất tăng cao.

Dưới cái nắng đặc trưng của vùng biển Long Hải, hàng trăm giàn cá phơi tạo nên hình ảnh quen thuộc của làng chài.

Những năm gần đây, cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, các cơ sở chế biến cá khô ở Long Hải ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ có mặt tại nhiều chợ đầu mối mà còn theo chân du khách đến khắp mọi miền đất nước như một món quà mang đậm hương vị biển.

Mỗi con cá khô được phơi trên giàn không chỉ thấm đượm vị mặn mòi của biển cả và nắng gió miền duyên hải, mà còn chứa đựng biết bao công sức, sự cần mẫn của người lao động. Những mẻ cá khô xuất xưởng hôm nay không chỉ góp phần mang lại thu nhập cho người dân mà còn là cách để gìn giữ một nghề truyền thống lâu đời, lưu giữ hồn cốt của làng chài Long Hải giữa nhịp sống đổi thay từng ngày.