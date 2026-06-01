HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chuyện "muối trải bạt" ở An Ngãi

Tác giả: Tùng Lâm

(NLĐO)-Từ nghề làm muối thủ công, diêm dân đang từng bước chuyển mình với công nghệ muối trải bạt hiện đại giúp hạt muối sạch hơn, năng suất cao hơn

Trời vừa tảng sáng, những cánh đồng muối ở An Ngãi (xã Long Điền, TPHCM) đã thức giấc. Từ phía biển, gió mang theo hơi mặn lùa qua những ô ruộng vuông vức trắng xóa dưới nắng đầu ngày.

Từ "nghề nắng" của cha ông…

Người ta gọi nghề làm muối là "nghề nắng". Bởi chỉ cần một cơn mưa trái mùa, công sức cả tháng trời của diêm dân có thể tan theo dòng nước. Nhưng cũng chính thứ nắng gay gắt ấy lại là nguồn sống của bao thế hệ người dân An Ngãi.

Giữ vị mặn trên đồng muối An Ngãi - Ảnh 1.

Diêm dân thu hoạch muối trên những cánh đồng ở An Ngãi (xã Long Điền, TPHCM).

Trên cánh đồng muối rộng hàng trăm héc - ta, ông Nguyễn Văn Tuấn cùng nhóm bạn nghề bắt đầu công việc từ lúc mờ sáng. Những chiếc trang - dụng cụ cào muối bằng sắt - kéo dài trên mặt ruộng phát ra âm thanh khô khốc. Mồ hôi hòa cùng vị muối mặn chát bám đầy lưng áo. "Làm nghề này phải tranh thủ từ sớm. Nắng lên cao, hơi muối hắt vào người rát lắm" - ông Tuấn vừa cào muối vừa nói.

Ở An Ngãi, nghề muối không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức của vùng đất này. Những bậc cao niên kể rằng từ thuở cha ông đi khai phá phương Nam, người dân nơi đây đã biết dẫn nước biển vào ruộng, phơi nắng để làm nên những hạt muối trắng tinh. Từ thế kỷ XVII, vùng Long Điền, Phước Hưng, An Ngãi đã hình thành nghề muối biển. Đến thế kỷ XX, nghề muối phát triển mạnh, trở thành nguồn sống của hàng trăm hộ dân.

Giữ vị mặn trên đồng muối An Ngãi - Ảnh 2.

Muối An Ngãi từ lâu nổi tiếng suốt hàng trăm năm qua và là nguồn sống của rất nhiều hộ gia đình khu vực này.

Muối An Ngãi nổi tiếng bởi độ kết tinh cao, vị mặn dịu và rất phù hợp để ủ chượp nước mắm truyền thống. Ông Huỳnh Văn Thuyết được xem là "truyền nhân đời thứ ba" của nghề muối xã Long Điền. Ông theo cha ra đồng từ năm 15 tuổi. Suốt hơn nửa thế kỷ, đời ông gắn với những mùa nắng và những cánh đồng trắng xóa. "Có thời điểm, ghe thương lái từ miền Tây nối đuôi nhau cập bến mua muối để ướp cá" - ông Thuyết nhớ lại.

Thế nhưng, cùng với thời gian, nghề truyền thống ấy cũng đối mặt với nhiều biến động. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết thất thường hơn. Những cơn mưa trái mùa xuất hiện ngay đầu vụ làm muối chậm kết tinh, sản lượng giảm mạnh. Có năm, diêm dân mới vào vụ vài tuần đã phải tháo nước vì mưa lớn. Hay có thời điểm, giá muối chỉ quanh mức 1.000 - 1.200 đồng/kg.

Đến cuộc chuyển mình với công nghệ muối trải bạt

Giữa những nhọc nhằn ấy, nghề muối An Ngãi đang có một cuộc chuyển mình đáng kể nhờ ứng dụng công nghệ sản xuất muối trải bạt. Nếu trước đây, muối được kết tinh trực tiếp trên nền đất thì nay, nhiều cánh đồng đã được phủ bạt HDPE đen bóng. Những ô muối kết tinh trải dài dưới nắng nhìn như những tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời. Đây được xem là bước thay đổi lớn nhất của nghề muối Long Điền trong nhiều thập niên qua.

Giữ vị mặn trên đồng muối An Ngãi - Ảnh 3.

Muối An Ngãi được nhiều cơ sở sản xuất nước mắm tin dùng để ủ chượp.

Diêm dân Nguyễn Văn Gia - người có thâm niên hơn 40 năm làm muối ở An Ngãi, cho biết nhờ không tiếp xúc với đất, hạt muối sạch hơn, trắng hơn và ít lẫn tạp chất. Thời gian kết tinh cũng rút ngắn đáng kể, giúp tăng số vụ thu hoạch trong mùa nắng. Năng suất muối trải bạt cao hơn khoảng 1,5 lần so với phương pháp truyền thống. Nếu trước đây mỗi vụ chỉ đạt vài chục tấn thì nay có thể tăng thêm 3–5 tấn/ha. Quan trọng hơn, giá bán cũng cao hơn vì chất lượng muối tốt hơn" - ông Gia nói.

Từ hiệu quả thực tế, mô hình này nhanh chóng được nhân rộng ở An Ngãi. Hiện nay, phần lớn diện tích sản xuất muối ở khu vực này đã chuyển sang trải bạt. Nhiều hợp tác xã cũng mạnh dạn đầu tư, tiêu biểu như HTX muối Chợ Bến với hàng chục héc-ta sản xuất theo công nghệ mới. Những cánh đồng muối vì thế không còn mang dáng vẻ manh mún, nhỏ lẻ như trước.

Giữ vị mặn trên đồng muối An Ngãi - Ảnh 4.

Diêm dân An Ngãi sản xuất muối trên nền ruộng trải bạt thay vì nền đất như trước đây.

Theo ông Vũ Ngọc Đăng, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM), thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị hạt muối. Trong đó, đáng chú ý là việc đầu tư hạ tầng sản xuất như nâng cấp hệ thống thủy lợi tại vùng sản xuất muối An Ngãi - Long Điền.

Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ diêm dân ứng dụng kỹ thuật mới như trải bạt, cơ giới hóa một số khâu sản xuất. Ngoài sản xuất truyền thống, một số địa phương đã kết hợp làm muối với du lịch trải nghiệm, giúp quảng bá sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Giữ vị mặn trên đồng muối An Ngãi - Ảnh 5.

Diêm dân đang từng bước chuyển mình với công nghệ mới, giúp tăng năng suất, tăng lợi nhuận

Nhưng để nghề muối phát triển bền vững, cần được tổ chức lại theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm. Bên cạnh muối nguyên liệu, cần phát triển các dòng sản phẩm có giá trị cao như muối tinh, muối dược liệu, muối phục vụ du lịch… "Khi được chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, giá trị hạt muối sẽ được nâng lên" - ông Vũ Ngọc Đăng nói.

Giữ vị mặn trên đồng muối An Ngãi - Ảnh 6.


Tin liên quan

Phát động Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026

Phát động Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026

(NLĐO) - Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026 có tổng giải thưởng 55 triệu đồng.

Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp: Từ công nghệ đến thị trường

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định ĐBSCL cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ vào mô hình canh tác bền vững để thích ứng biến đổi khí hậu.

TPHCM đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.680 lao động năm 2026

(NLĐO) - Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu đào tạo 1.680 lao động nông thôn, gắn học nghề với việc làm và phát triển nông nghiệp hiện đại

biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường TPHCM ứng dụng công nghệ cơ sở sản xuất tham gia cuộc thi nghề truyền thống nghề muối An Ngãi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo