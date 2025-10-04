Giúp công nhân tránh xa tín dụng đen

Tại Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim (phường Cát Lái, TP HCM), người lao động (NLĐ) có cơ hội tiếp cận các kênh vay vốn hợp pháp với lãi suất ưu đãi. Doanh nghiệp (DN) còn phối hợp với Công đoàn thiết lập cơ chế hỗ trợ khẩn cấp, giúp công nhân (CN) hạn chế tình trạng phải vay nóng với lãi suất cao khi gặp khó khăn đột xuất.

Thiết lập cơ chế hỗ trợ khẩn cấp

Nhờ chính sách hỗ trợ kịp thời của DN và Công đoàn mà chị Nguyễn Thị Trúc Phương, CN Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim, tránh được việc vay tiền qua app "đen".

Vợ chồng chị Phương đều là CN, thu nhập tạm đủ trang trải các chi phí trong gia đình. Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập xuống, chồng chị không may mắc bệnh nan y và mất hoàn toàn khả năng lao động. Mấy tháng nay, một mình chị Phương phải gánh vác mọi chi phí, từ thuốc men, tiền trọ đến sinh hoạt hằng ngày và học hành của con nhỏ…

Trong lúc bế tắc, chị Phương từng nghĩ đến việc vay tiền qua app tín dụng đen. "Không ít lần định vay qua app để xoay xở nhưng nhớ đến những buổi tập huấn về hệ lụy tín dụng đen mà công ty tổ chức, tôi kịp dừng lại. May mắn thay, tôi được Công đoàn và đồng nghiệp thấu hiểu, hỗ trợ" - chị bày tỏ.

Khi ấy, Công đoàn Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim đã phối hợp với DN phát động quyên góp, kêu gọi NLĐ chung tay giúp đỡ gia đình chị Phương đồng thời đề xuất Công đoàn phường Cát Lái hỗ trợ. Tinh thần đoàn kết lan tỏa, đồng nghiệp đã gom góp 20 triệu đồng trao; Ủy ban MTTQ và Công đoàn phường Cát Lái còn hỗ trợ thêm 6 triệu đồng, tiếp thêm động lực để chị làm việc và chăm lo cho gia đình.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tráng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim, nhiều CN còn khó khăn, nếu không có sự đồng hành thì họ dễ sa vào tín dụng đen. "Đó là lý do Công đoàn tham gia thiết lập cơ chế hỗ trợ khẩn cấp; kết nối với Tổ chức Tài chính vi mô CEP (LĐLĐ TP HCM) tạo nguồn vốn vay, đồng thời tích cực truyền thông về tác hại của tín dụng đen để CN hiểu và phòng tránh" - ông Tráng cho hay.

Người lao động khó khăn tại Saigon Co.op được Quỹ Tương thân - Tương trợ hỗ trợ kịp thời. Ảnh: THANH NGA

Tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), Quỹ Tương thân - Tương trợ là điểm tựa lâu nay cho NLĐ khi bệnh tật. Ông Tạ Quang Bắc, Phó Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, cho biết sau một đợt khám sức khỏe định kỳ tại các đơn vị, Công đoàn phát hiện nhiều NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công đoàn Saigon Co.op rất trăn trở, tìm cách giúp NLĐ vượt qua bệnh tật khi cuộc sống còn vất vả, chi phí điều trị bệnh lại rất lớn.

Từ trăn trở ấy, Công đoàn Saigon Co.op đã đề xuất ban giám đốc thành lập Quỹ Tương thân - Tương trợ với sự đóng góp của ban lãnh đạo và tập thể lao động trong toàn hệ thống, giúp NLĐ yên tâm trị bệnh mà không phải vay mượn. Mỗi năm, quỹ đã tiếp sức 20-30 người (50 triệu đồng/trường hợp), hoàn cảnh nào đặc biệt thì mức hỗ trợ cao hơn.

"Từ nguồn Quỹ Tương thân - Tương trợ, mới đây, Công đoàn Saigon Co.op đã thăm hỏi, giúp đỡ 13 đoàn viên với tổng kinh phí 650 triệu đồng, tiếp thêm động lực để vượt qua bệnh tật" - ông Bắc thông tin.

Tiếp cận tài chính an toàn

Nhằm giúp NLĐ có tiền tích lũy phòng khi ốm đau, bệnh tật và lo cho tương lai, nhiều năm nay, Công ty CP Văn hóa Tân Bình (KCN Tân Bình, TP HCM) đã duy trì chương trình "Alta hỗ trợ phát triển".

Đây là chương trình thiết thực, được hầu hết NLĐ Công ty CP Văn hóa Tân Bình hoan nghênh. Theo ông Lại Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn công ty, chương trình do Công đoàn quản lý. Để tham gia, NLĐ chủ động chọn mức tiền gửi hằng tháng. Khoản tiền gửi này được tính lãi suất. Khi gặp khó khăn, họ có thể rút khoản tiền đã gửi hoặc vay với lãi suất thấp từ chương trình, với mức vay tối đa gấp đôi mức tiền gửi.

"Thông qua chương trình "Alta hỗ trợ phát triển", NLĐ tích lũy dần cho tương lai, để khi khó khăn thì họ không rơi vào cảnh nợ nần với nhiều hệ lụy. Đó là lý do mà hầu hết CN khi vào làm việc tại công ty đều quyết định tham gia tích lũy theo chương trình này" - ông Tiến cho biết.

Tại Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Long Biên (phường An Hội Tây, TP HCM), theo khảo sát của Công đoàn, nhu cầu vay vốn để giải quyết khó khăn đột xuất của CN rất cao. Thực tế, nếu không có tích lũy, họ sẽ phải vay mượn bên ngoài với lãi cao. Từ nhu cầu thực tế, Công đoàn công ty đã đề xuất DN thành lập Quỹ Phúc lợi cho NLĐ vay không lãi suất.

Ý tưởng của Công đoàn được Công ty CP Đầu tư Long Biên ủng hộ, sẵn sàng trích một phần lợi nhuận thành lập quỹ từ năm 2017. NLĐ được vay tối đa 20-30 triệu đồng/lần khi gặp khó khăn đột xuất. Khoản vay này không lãi suất và NLĐ trả dần hằng tháng vào lương. Từ đó đến nay, quỹ đã giúp hàng ngàn lượt NLĐ vay tiền.

Với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận tài chính an toàn, lành mạnh cho NLĐ, góp phần hạn chế tín dụng đen, từ năm 2023, Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã triển khai Đề án "CEP tham gia phòng chống nạn tín dụng đen trong CN - lao động".

Sau 2 năm, CEP đã tăng khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ với 541.046 lượt NLĐ tiếp cận nguồn vốn, tổng doanh số trên 16.234 tỉ đồng. CEP còn hỗ trợ 76.279 lượt NLĐ thụ hưởng chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương" thông qua các hoạt động hỗ trợ như: Mái nhà CEP, Học bổng CEP, chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo... Từ khi đề án này được triển khai, nạn tín dụng đen đã từng bước được đẩy lùi.

Quản lý tài chính hiệu quả Ngoài việc hỗ trợ vốn, CEP còn tích cực triển khai các hoạt động nâng cao kiến thức tài chính, giúp NLĐ phòng tránh tín dụng đen và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân. Hai năm qua, 101.573 CN - lao động đã tham gia chương trình "Giáo dục tài chính" trên các kênh số, App CEP; đồng thời được tư vấn tài chính trực tiếp tại các buổi phát vay, hoạt động sự kiện…



