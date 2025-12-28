HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Gỡ nút thắt nguồn nhân lực

PGS-TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM

Việc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một trong những định hướng lớn trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của Đảng và Nhà nước.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa "xương sống" đối với phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều thập niên tới. Tuy nhiên, bên cạnh vốn đầu tư và công nghệ, bài toán then chốt đặt ra là nguồn nhân lực - yếu tố quyết định để hệ thống đường sắt tốc độ cao có thể vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững.

Trong bài toán nhân lực đường sắt tốc độ cao, Nhà nước phải giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt. Các chiến lược, quy hoạch và chính sách dài hạn chính là "kim chỉ nam" cho toàn bộ hệ thống đào tạo. Quyết định số 2230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia thể hiện rõ quan điểm: đào tạo phải đi trước một bước, gắn chặt với nhu cầu thực tế của các dự án trong tương lai, tránh tình trạng "xây xong mới lo người vận hành".

Doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực đường sắt không thể chỉ dừng lại ở vai trò tiếp nhận lao động sau đào tạo. Thực tiễn quốc tế cho thấy, các mô hình đào tạo hiệu quả đều có sự tham gia sâu của DN ngay từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức thực tập, đào tạo lại và cập nhật công nghệ. Khi DN đồng hành với cơ sở đào tạo, khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn sản xuất - vận hành sẽ được rút ngắn, đồng thời hình thành sớm cho người học tác phong công nghiệp và văn hóa an toàn.

Với nhận thức "đào tạo phải đi trước một bước", Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM đã chủ động chuẩn bị nguồn lực cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao từ rất sớm. Nhà trường triển khai 5 dự án đầu tư cơ sở vật chất đào tạo với tổng kinh phí hàng trăm tỉ đồng, được đánh giá là một trong những gói đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực giáo dục đường sắt tại Việt Nam. Nổi bật trong số này là Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao, chính thức đưa vào vận hành ngày 25-12-2025, giúp sinh viên tiếp cận quy trình vận hành trong môi trường tiệm cận thực tế nhưng bảo đảm an toàn.

Song song đó, nhà trường triển khai các dự án hợp tác quốc tế đào tạo giảng viên, chuyên gia trong những lĩnh vực then chốt như xây dựng đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, điều khiển tự động và thông tin tín hiệu. Hơn 100 giảng viên được đào tạo chuyên sâu, cùng các chương trình đưa sinh viên sang Trung Quốc học chuyển tiếp về đường sắt tốc độ cao, được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Có thể khẳng định, đường sắt tốc độ cao là hạ tầng chiến lược, nhưng "nút quyết định" vẫn nằm ở con người. Khi Nhà nước định hướng đúng, DN đồng hành thực chất và cơ sở giáo dục chủ động đi trước, bài toán nguồn lực sẽ không còn là điểm nghẽn, mà trở thành động lực quan trọng để Việt Nam làm chủ công nghệ, vận hành an toàn và khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt hiện đại trong tương lai. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo