Thời sự Chính trị

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tự chủ bệnh viện để phục vụ tốt hơn

Ngọc Dung

(NLĐO) - PGS-TS Đào Xuân Cơ chia sẻ những định hướng lớn về phát triển y tế trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nhấn mạnh mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.

Với vai trò đứng đầu một bệnh viện tuyến cuối trong hệ thống y tế, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội), chia sẻ các giải pháp thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tự chủ y tế phục vụ nhân dân tốt hơn - Ảnh 1.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

- Phóng viên: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh: "Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững". Theo ông, cần ưu tiên chính sách gì để củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng, nhất là ở vùng khó khăn?

+ PGS-TS Đào Xuân Cơ: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định rõ: Y tế là trụ cột quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, lấy sức khỏe nhân dân làm trung tâm, động lực phát triển. Để xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tôi cho rằng cần ưu tiên ba chính sách lớn:

Thứ nhất, đầu tư mạnh cho y tế cơ sở và y tế dự phòng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện chăm sóc sức khỏe còn nhiều bất cập. Đây là nền tảng để giảm tải cho tuyến trên, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thứ hai, phát triển nhân lực y tế cơ sở cả về số lượng lẫn chất lượng, đồng thời có chính sách đãi ngộ, đào tạo liên tục và cơ hội thăng tiến, để đội ngũ tuyến dưới gắn bó lâu dài, yên tâm cống hiến.

Thứ ba, ứng dụng chuyển đổi số, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, giám sát dịch bệnh và dự báo y tế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và chất lượng dịch vụ tại cộng đồng.

Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối, chúng tôi luôn gắn kết chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, góp phần cụ thể hóa chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau" - tinh thần xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

- Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Từ thực tế tại Bạch Mai, ông có kiến nghị gì để chuyển đổi số trong y tế thực chất, hiệu quả?

+ Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh: "Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy người dân là trung tâm." Với ngành y, điều này đồng nghĩa chuyển đổi số phải phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hiệu quả quản trị, không chỉ dừng lại ở tin học hóa thủ tục.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tự chủ để phục vụ tốt hơn - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử cung cấp thông tin cho người bệnh

Từ thực tiễn tại Bệnh viện Bạch Mai, tôi cho rằng cần tập trung vào ba định hướng lớn. Thứ nhất, xây dựng hạ tầng dữ liệu y tế đồng bộ, liên thông giữa các tuyến, làm nền tảng theo dõi sức khỏe người dân suốt vòng đời.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực số trong y tế - không chỉ kỹ sư công nghệ mà cả bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ quản lý có khả năng làm chủ công nghệ mới, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị.

Thứ ba, hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, chia sẻ và bảo mật dữ liệu sức khỏe, bảo đảm quyền riêng tư, đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư trong chuyển đổi số.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đang triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn diện, ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và hệ thống điều hành bệnh viện thông minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "chuyển đổi số vì người dân khỏe mạnh, đất nước phát triển".

- Thưa ông, về chủ trương tự chủ bệnh viện công lập, cần định hướng thế nào để vừa phát huy hiệu quả, vừa bảo đảm tính công bằng xã hội?

+ Tự chủ bệnh viện là chủ trương đúng đắn và tất yếu nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm gánh nặng cho ngân sách, nhưng không đồng nghĩa buông lỏng quản lý hay thương mại hóa y tế công.

img

PGS Đào Xuân Cơ cho rằng cần phát triển y tế công bằng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm

Tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Theo đó, cần tập trung vào ba định hướng: Hoàn thiện cơ chế tài chính, giá dịch vụ và đấu thầu minh bạch; bảo đảm vai trò chủ đạo của Nhà nước trong cung cấp dịch vụ y tế công, nhất là cho nhóm yếu thế; và tăng cường công khai, giám sát xã hội trong hoạt động tự chủ.

Nhà nước cần tiếp tục bảo đảm vai trò chủ đạo trong cung cấp dịch vụ y tế công, đặc biệt đối với người nghèo, đồng bào vùng khó khăn và các lĩnh vực y tế không mang tính lợi nhuận cao.

Đẩy mạnh công khai, minh bạch và giám sát xã hội trong hoạt động tự chủ, để mọi nguồn lực đều hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chúng tôi luôn giữ quan điểm "tự chủ để phục vụ tốt hơn, không phải để thu nhiều hơn", gắn tự chủ với trách nhiệm xã hội, chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm.

- Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nêu chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân và tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Làm thế nào để chủ trương này khả thi trong thực tế, thưa ông?

+ Đây là một chủ trương rất đúng đắn, nhân văn và có tính chiến lược lâu dài, thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng ta là "lấy người dân làm trung tâm của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau". Để chủ trương này khả thi, theo tôi, cần thực hiện đồng bộ ba trụ cột chính:

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ cơ bản, kinh phí một phần từ BHYT. Mỗi người dân cần có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thường xuyên để quản lý liên tục tình trạng sức khỏe.

Thứ hai, phát triển mạnh mạng lưới y tế cơ sở và mô hình bác sĩ gia đình, gắn chặt giữa dự phòng - điều trị - phục hồi chức năng, đặc biệt trong chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Đây là hướng đi bền vững giúp giảm tải cho tuyến trên, đồng thời chăm sóc sức khỏe thường xuyên, liên tục và gần dân hơn.

Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của khám định kỳ và phát hiện sớm bệnh tật.

img

Người dân nô nức tầm soát COPD miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai

Với vai trò bệnh viện hạng đặc biệt và tuyến cuối, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, góp phần hiện thực hóa chủ trương này, hướng tới mục tiêu "sức khỏe cho mọi người, ở mọi lứa tuổi" theo tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

- Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đặt mục tiêu đến năm 2030, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,78; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi; thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Theo ông, cần làm gì để đạt mục tiêu này?

+ Đây là những mục tiêu rất nhân văn, thể hiện rõ tầm nhìn của Đảng về việc lấy con người làm trung tâm và động lực phát triển. Để đạt được các chỉ số này, theo tôi, cần triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp.

Trước hết, tiếp tục đầu tư cho y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu để người dân "khỏe ngay từ cộng đồng". Đồng thời, đẩy mạnh phòng chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, nâng cao dinh dưỡng, thể lực và môi trường sống.

Cùng đó, cần nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ tốt. Cuối cùng, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, hướng tới mô hình y tế dựa trên giá trị, lấy hiệu quả sức khỏe người dân làm thước đo.

