Thời sự

Góp ý nghiêm túc, mạnh dạn đề xuất những vấn đề lớn của đất nước

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Đa số ý kiến cho rằng Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, chặt chẽ

Sáng 13-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trù bị. Tại đây, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Khẳng định tư duy mới

Ông Dương Anh Đức cho biết việc tổ chức lấy ý kiến Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP HCM, đại biểu tham dự đại hội và các tầng lớp nhân dân góp ý nghiêm túc, mạnh dạn đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước.

Đa số ý kiến cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn của đất nước. Đồng thời, thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng, mang tính định hướng chiến lược cao, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Đa số các ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao đối với việc Trung ương tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đây là tư duy mới, đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo, các báo cáo theo hướng liên thông, đồng bộ.

Chủ đề đại hội đã phản ánh toàn diện, thống nhất trên cơ sở kế thừa, phát triển các văn kiện trong thời kỳ đổi mới.

Việc đánh giá tổng quát cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước sau 40 năm đổi mới, xây dựng và phát triển, được Đảng ta rút ra có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

Một số ý kiến đề nghị cần phân tích, bổ sung số liệu minh chứng đầy đủ hơn về tác động của đại dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch; biến động kinh tế toàn cầu, những thay đổi sâu sắc về bối cảnh của thế giới tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Cần đánh giá thêm việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ Đảng; làm rõ mối quan hệ giữa các cơ quan kiểm soát quyền lực với chính quyền.

Cụ thể hóa các giải pháp khắc phục 

Các ý kiến cho rằng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội được xây dựng chặt chẽ, mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, khả thi, phân công trách nhiệm và tiến độ cụ thể.

Tuy nhiên, để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, đề nghị Trung ương tiếp tục rà soát, ưu tiên tập trung các chiến lược quan trọng, tránh dàn trải, nhất là các chiến lược chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế sáng tạo; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng tự động hóa; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng bộ máy trong sạch, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, phải xác định rõ mốc thời gian, tiêu chí định lượng, cơ chế giám sát; làm rõ cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành để tránh chồng chéo.

- Ảnh 3.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đa số ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo đã tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn; nhận định, đánh giá công tác đổi mới và những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, nhất là trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo cần bổ sung phân tích tác động của quá trình đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành phố. Làm rõ nguyên nhân chủ quan của hạn chế đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đồng thời cụ thể hóa giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp đạo đức, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu.

- Ảnh 4.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị

Đề nghị bổ sung hạn chế về tình trạng suy thoái đạo đức, xuống cấp văn hóa, nhất là trong giới trẻ, diễn biến phức tạp; mạng xã hội và các yếu tố phản văn hóa lan truyền nhanh, ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống, hành vi ứng xử, các vấn đề xã hộ. Từ đó đề ra các định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

