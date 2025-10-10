Hà Nội áp sát ngôi đầu sau chiến thắng 5-1 trước TP HCM 2

Chỉ phải gặp TP HCM 2 ở lượt 9, Hà Nội sớm tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc với tham vọng giành chiến thắng.

Bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đến với đội bóng thủ đô nhưng theo kịch bản ít ai ngờ tới. Như Ý bên phía TP HCM 2 có pha đá phản lưới nhà giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu, Hải Yến và đồng đội chưa thể tận dụng lợi thế này để ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Hà Nội (vàng) nhập cuộc đầy tự tin

Lợi thế và sức ép chỉ được CLB Hà Nội cụ thể hoá khi bước vào hiệp 2. Các chân sút Thủ đô liên tục lập công nhờ Vạn Sự (phút 47), Nguyễn Thị Hoa (phút 68), Vũ Thị Hoa (phút 72) và Tú Anh (phút 84). Trong khi đó, TP HCM 2 kịp có bàn danh dự do công Quỳnh Anh ở phút 78.



Giành chiến thắng 5-1, Hà Nội vươn lên áp sát đội đầu bảng TP HCM 1, chỉ còn kém hai điểm và vẫn rộng cửa tranh ngôi vô địch khi giải chỉ còn một vòng đấu.

Thắng 5-1 trước TP HCM 2, CLB Hà Nội áp sát ngôi đầu của TP HCM 1

Ở lượt trận cuối, CLB Hà Nội sẽ chạm trán TP HCM 1 trong cuộc đối đầu có thể định đoạt ngôi vương mùa giải 2025. Trận đấu tâm điểm của giải đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 13-10.

Trước đó, ngày thi đấu đầu tiên (12-10) của vòng cuối sẽ diễn ra với hai cặp đấu của Phong Phú Hà Nam - Than KSVN và Thái Nguyên T&T.







