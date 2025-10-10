HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hà Nội áp sát ngôi đầu sau chiến thắng 5-1 trước TP HCM 2

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Giành chiến thắng đậm 5-1 trước TP HCM 2 ở lượt áp chót, CLB Hà Nội tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Chỉ phải gặp TP HCM 2 ở lượt 9, Hà Nội sớm tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc với tham vọng giành chiến thắng.

Bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đến với đội bóng thủ đô nhưng theo kịch bản ít ai ngờ tới. Như Ý bên phía TP HCM 2 có pha đá phản lưới nhà giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu, Hải Yến và đồng đội chưa thể tận dụng lợi thế này để ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Hà Nội áp sát ngôi đầu sau chiến thắng 5-1 trước TP HCM 2 - Ảnh 1.

Hà Nội (vàng) nhập cuộc đầy tự tin

Lợi thế và sức ép chỉ được CLB Hà Nội cụ thể hoá khi bước vào hiệp 2. Các chân sút Thủ đô liên tục lập công nhờ Vạn Sự (phút 47), Nguyễn Thị Hoa (phút 68), Vũ Thị Hoa (phút 72) và Tú Anh (phút 84). Trong khi đó, TP HCM 2 kịp có bàn danh dự do công Quỳnh Anh ở phút 78.

Giành chiến thắng 5-1, Hà Nội vươn lên áp sát đội đầu bảng TP HCM 1, chỉ còn kém hai điểm và vẫn rộng cửa tranh ngôi vô địch khi giải chỉ còn một vòng đấu.

Hà Nội áp sát ngôi đầu sau chiến thắng 5-1 trước TP HCM 2 - Ảnh 2.

Thắng 5-1 trước TP HCM 2, CLB Hà Nội áp sát ngôi đầu của TP HCM 1

Ở lượt trận cuối, CLB Hà Nội sẽ chạm trán TP HCM 1 trong cuộc đối đầu có thể định đoạt ngôi vương mùa giải 2025. Trận đấu tâm điểm của giải đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 13-10.

Trước đó, ngày thi đấu đầu tiên (12-10) của vòng cuối sẽ diễn ra với hai cặp đấu của Phong Phú Hà Nam - Than KSVN và Thái Nguyên T&T.

 


Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

(NLĐO) - Bàn thắng ở phút 88 giúp đương kim vô địch (ĐKVĐ) bóng đá nữ quốc gia là TP HCM 1 giành trọn 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam.

Thái Nguyên T&T thắng khó, chờ "chung kết lượt đi" giải nữ VĐQG

(NLĐO) - Thái Nguyên T&T thắng tối thiểu 1-0 trước TP HCM 2 ở vòng 5 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

TP HCM 1 ngược dòng hạ Thái Nguyên T&T, nối dài mạch thắng

(NLĐO) - Chiều 13-9, TP HCM 1 có màn ngược dòng để giành 3 điểm trước Thái Nguyên T&T, nối dài mạch thắng lên 3 trận ở giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025

    Thông báo