Thái Nguyên T&T thắng khó, chờ "chung kết lượt đi" giải nữ VĐQG

Lượt cuối cùng của giai đoạn lượt đi Giải bóng đá nữ VĐQG 2025, vào chiều ngày 21-9, Thái Nguyên T&T áp đảo suốt 90 phút nhưng đội bóng của HLV Văn Thị Thanh chỉ một lần xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối thủ.

Phút 18, Mỹ Anh căng ngang để Lò Thị Hoài bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất, mang về 3 điểm trọn vẹn cho Thái Nguyên T&T.

Dù nỗ lực tạo thêm cơ hội trong hiệp 2, TP HCM 2 cố gắng tấn công nhưng không tạo ra nhiều khác biệt. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T không tận dụng được cơ hội. Các học trò của HLV Văn Thị Thanh kết thúc trận đấu với tỉ số tối thiểu 1-0.

Thái Nguyên T&T thắng tối thiểu 1-0 trước TP HCM 2

Với 8 điểm, Thái Nguyên T&T tạm vươn lên hạng 3 nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận so với Than KSVN (7 điểm).

Tại vòng cuối lượt đi, tâm điểm sẽ diễn ra chiều nay 22-9, TP HCM 1 chạm trán Hà Nội trong trận đấu được xem là “chung kết lượt đi”.

Sau 4 vòng, Hà Nội đang dẫn đầu với 10 điểm, hơn đương kim vô địch TP HCM 1 đúng 1 điểm. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt sẽ tạo khoảng cách 4 điểm, mở ra lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải, chưa thủng lưới sau 4 trận, nhưng hàng công còn là dấu hỏi.

Ngược lại, TP HCM 1 có hàng công bùng nổ với 10 bàn, song 7 bàn đến từ trận gặp TP HCM 2, hàng thủ hiện vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống.