Hà Nội lựa chọn học sinh xuất sắc để "đào tạo nhân lực tinh hoa"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hà Nội lựa chọn học sinh xuất sắc để "đào tạo nhân lực tinh hoa"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội cho biết thành phố có thể sẽ lựa chọn những học sinh xuất sắc để "đào tạo nhân lực tinh hoa"

Ngày 17-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên thủ đô năm 2025 với chủ đề "Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm".

Hà Nội sẽ "đào tạo nhân lực tinh hoa" - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội (phải), phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nguyễn

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH-CN), ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, cho biết sở đang trình UBND thành phố một đề án về đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều dạng, nhiều cấp độ.

Theo ông Tuấn, có thể tuyển chọn nhân lực là sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 theo bộ khung yêu cầu rất cao. Sau đó, Hà Nội sẽ đặt hàng, trả tiền và các trường sẽ đào tạo theo định hướng của thành phố theo nội dung công nghệ chiến lược và một số công nghệ khác mà thành phố cần.

Theo ông Tuấn sau khi ra trường, Hà Nội sẽ sử dụng nguồn nhân lực này kèm theo cam kết các trường hợp được đào tạo sẽ cống hiến cho thành phố trong khoảng thời gian nhất định.

Một hình thức khác, theo ông Tuấn, là chương trình xuất sắc Next 1.000. Theo đó, thành phố sẽ chi khoảng 40 tỉ đồng/năm, tuyển chọn khắt khe các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp về các ngành công nghệ chiến lược, cử những trường hợp này đi học ở những trường top hàng đầu thế giới.

Ông Tuấn nhấn mạnh sau khi tốt nghiệp, các trường hợp này phải cam kết làm việc cho Hà Nội ít nhất 5 năm. Hà Nội sẽ tuyển chọn và thực hiện ngay từ năm 2026. Ngoài ra Sở KH-CN sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ để "đào tạo tinh hoa".

Ông Tuấn cho biết ở hình thức này có 2 cấp độ, trong đó cấp độ thứ nhất là đào tạo, chọn lọc đối với lớp 6 thuộc khối trung học cơ sở. Khi đó, những học sinh xuất sắc được lựa chọn, tách riêng để đào tạo toàn năng theo một chương trình học cao hơn, đặc biệt hơn với sự hỗ trợ của AI, chuyển đổi số, các chuyên gia.

Hà Nội sẽ "đào tạo nhân lực tinh hoa" - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nguyễn

Theo Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, đối với lực lượng trẻ hiện nay sẽ tiến hành tuyển chọn để được đưa vào diện Hà Nội đào tạo ngay từ khâu đang là cử nhân, kỹ sư hoặc diện tham gia chương trình Next 1.000. Sau vài năm nữa, thành phố sẽ có lực lượng lao động chất lượng cao, phục vụ thành phố và tiếp đó là phục vụ cho các doanh nghiệp, tập đoàn toàn cầu đầu tư vào Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết bước vào giai đoạn từ năm 2026 trở đi, với mục tiêu tăng trưởng cao khoảng 11% trở lên, thành phố xác định tiếp tục tập trung phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng thanh niên cần là lực lượng đi đầu trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, tham gia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của thành phố. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của thanh niên không chỉ là hưởng ứng phong trào mà là trực tiếp tham gia tạo ra những đột phá về khoa học - công nghệ, mô hình tăng trưởng và chất lượng quản trị đô thị.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên và cam kết tiếp tục tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tin liên quan

TPHCM tăng tốc đào tạo nhân lực cho metro

TPHCM tăng tốc đào tạo nhân lực cho metro

(NLĐO) - TPHCM triển khai đề án đào tạo nhân lực metro, hướng tới tự chủ công nghệ và chuẩn hóa đội ngũ vận hành.

Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP HCM

(NLĐO) - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy chuyển đổi số, Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP HCM

TP HCM tiên phong dùng AI đào tạo lái xe ô tô: Học viên học mọi lúc mọi nơi

(NLĐO)- Với trợ lý ảo AI, mô hình 3D, bài giảng 360 độ, học viên tại TP HCM có thể học lý thuyết lái xe ô tô mọi lúc mọi nơi chỉ với thiết bị kết nối internet

Hà Nội nhân lực tinh hoa đào tạo tinh hoa Hà Nội đào tạo tinh hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo