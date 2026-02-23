Hà Nội giao thông ùn tắc trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết 9 Nguyên đán Bính Ngọ

Sáng 23-2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến đường phố lớn tại Hà Nội xảy ra ùn tắc.

Đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc vào giờ cao điểm

Theo ghi nhận, vào giờ cao điểm sáng 23-2, tại khu vực đường Bưởi - Láng lưu lượng phương tiện tăng rõ rệt. Dòng xe nối dài, di chuyển chậm qua các nút giao và điểm quay đầu, song không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tương tự, trên trục Trần Duy Hưng, mật độ phương tiện đông đúc một số nút giao, phương tiện phải chờ qua vài nhịp đèn tín hiệu, tạo nên tình trạng ùn tắc trong thời gian ngắn. Lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm giao thông trọng yếu để phân luồng, điều tiết phương tiện, giúp giao thông duy trì ổn định.

Riêng đường Nguyễn Trãi, ngã tư Khuất Duy Tiến vào giờ cao điểm mật độ phương tiện tăng cao, nhiều thời điểm bị ùn tắc cục bộ. Dòng xe ken đặc trong khung giờ cao điểm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều thời điểm chỉ nhích từng mét.

Đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm bị ùn tắc vào ngày đi làm đầu tiên sau Tết Nguyên đán

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Đống Đa, Hà Nội), cho biết dù đã chủ động ra khỏi nhà sớm hơn khoảng 20 phút so với trước kỳ nghỉ Tết nhưng khi di chuyển qua đường Láng vẫn gặp cảnh xe đông, phải đi chậm. "Lượng phương tiện tăng hơn hẳn so với những ngày nghỉ, tuy nhiên chỉ ùn nhẹ ở các nút giao, không bị đứng lâu nên vẫn kịp giờ làm"- chị Hà nói.

Đường Láng bị ùn tắc trong thời gian ngắn song phương tiện vẫn lưu thông chậm

Dòng xe kéo dài chờ đèn đỏ