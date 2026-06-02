HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước với 8 trường hợp công trình, cơ sở vi phạm

Ng. Hưởng

(NLĐO) - HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định việc ngừng cung cấp điện, nước đối với 8 nhóm công trình, cơ sở vi phạm từ ngày 1-7-2026.

Ngày 2-6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Hà Nội ngừng cung cấp điện , nước với công trình vi phạm từ 1 - 7 - 2026 - Ảnh 1.

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô năm 2026, tạo cơ sở pháp lý để áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trong các trường hợp cần thiết, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo nghị quyết, biện pháp này được áp dụng đối với 8 trường hợp. Trong đó có các công trình xây dựng sai quy hoạch; xây dựng không có giấy phép đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng; xây dựng sai nội dung giấy phép hoặc sai thiết kế được phê duyệt; xây dựng trên đất lấn, chiếm; công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng quy định áp dụng biện pháp này đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu dừng hành vi vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước còn được áp dụng đối với các công trình thuộc diện phải phá dỡ hoặc đã có quyết định di dời khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền nhưng không chấp hành.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, Luật Thủ đô năm 2026 đã bổ sung trường hợp áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà không thực hiện yêu cầu dừng hành vi vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, việc ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời bổ sung cơ sở pháp lý để xử lý một số hành vi vi phạm phát sinh từ thực tiễn, nhất là các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Tin liên quan

TPHCM: 853 trường hợp thuộc diện bồi thường tại Dự án khu thể thao quốc gia Rạch Chiếc

TPHCM: 853 trường hợp thuộc diện bồi thường tại Dự án khu thể thao quốc gia Rạch Chiếc

(NLĐO) - Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hoàn thành trong tháng 10-2026.

CSGT TPHCM tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông trong kỳ nghỉ hè

(NLĐO) - CSGT khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát con em trong quá trình tham gia giao thông.

CSGT TPHCM tạm giữ 216 xe điện, xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông

(NLĐO) - Công an TPHCM đã rà soát, lên danh sách trên 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động "độ, chế" xe điện.

Công trình xây dựng cung cấp điện công trình vi phạm ngừng cung cấp điện công trình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo