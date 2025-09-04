HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hà Nội tăng rất mạnh giá thu gom rác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ NN-MT cho biết hiện có nhiều phương pháp để tính giá thu gom rác và đề nghị các địa phương khẩn trương ban hành giá tối đa và giá cụ thể.

Mới đây, TP Hà Nội lấy ý kiến người dân và các tổ chức liên quan về dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo dự kiến, mức giá sẽ được điều chỉnh tăng dần trong 2 năm tới, với mức cao nhất lên tới 43.000 đồng/người/tháng từ năm 2026.

Hà Nội tăng rất mạnh giá thu gom rác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì? - Ảnh 1.

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ NN-MT, trả lời về cách tính giá thu gom rác

Hiện nay, giá dịch vụ thu gom rác sinh hoạt tại Hà Nội áp dụng theo Quyết định 54 ngày 31-12-2016, với mức 6.000 đồng/người/tháng tại các phường (tương đương 24.000 đồng/hộ 4 người) và 3.000 đồng/người/tháng tại các xã (tương đương 12.000 đồng/hộ 4 người).

Về vấn đề việc tăng phí thu gom rác theo đầu người của Hà Nội có đúng luật? Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), cho biết hiện có nhiều phương pháp để tính giá thu gom rác. Có quốc gia tính giá theo túi, khối lượng thể tích, hoặc tính theo đơn giá nước, giá điện.

"Nguyên tắc làm sao tính đúng, tính đủ. Tăng giá thu gom rác của TP Hà Nội theo đầu người là phương pháp đảm bảo tính đúng, tính đủ" - ông Trung cho biết.

Theo Bộ NN-MT, tính đến ngày 30-6-2025, tổng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong cả nước khoảng 69,4 ngàn tấn/ngày, xử lý đạt 91%.

Riêng lượng chất thải tại Hà Nội phát sinh khoảng 7.300 tấn/ngày và chất thải tại TP HCM phát sinh khoảng 14.000 tấn/ngày, tổng lượng chất thải của 2 thành phố chiếm khoảng 23% lượng rác thải của cả nước.

Các địa phương khẩn trương ban hành giá thu gom rác

Về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt hiện nay, các địa phương chủ yếu dừng ở quy mô nhỏ, thí điểm. 

Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho biết cơ chế huy động nguồn lực trong xã hội cho công tác thu gom, phân loại, tái chế, xử lý chất thải đã có nhưng việc triển khai còn nhiều hạn chế nên nguồn lực huy động chưa đáp ứng được nhu cầu.

Nguyên tắc "Người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý" chưa được áp dụng triệt để, đặc biệt là việc chưa thu đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý nên chưa thúc đẩy được nguồn lực tư nhân đầu tư về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo đó, Bộ NN-MT đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành giá tối đa và giá cụ thể, hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý theo từng loại theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

