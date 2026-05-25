Haaland đoạt “Vua phá lưới”, Fernandes thành “Vua kiến tạo”

Cuộc đua danh hiệu cá nhân tại Ngoại hạng Anh mùa này khép lại với 2 cái tên xứng đáng nhất được vinh danh. Nếu như Haaland là tay săn bàn lạnh lùng, thì Fernandes biến mùa giải cùng Man Utd thành cột mốc lịch sử với khả năng kiến tạo hiếm có.

Cụ thể, chân sút người Na Uy giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 27 bàn sau 35 lần ra sân. Điều này giúp sánh ngang cùng Alan Shearer và Harry Kane về số lần đoạt Giày vàng Ngoại hạng Anh.

Đáng nói, Haaland tạo lợi thế trong cuộc đua từ rất sớm. Tiền đạo sinh năm 2000 khởi đầu mùa giải như "cỗ máy ghi bàn" với 19 pha lập công chỉ sau 17 trận đầu tiên.

Tuy nhiên, mùa giải của Haaland không hoàn toàn bằng phẳng. Giai đoạn sau năm mới 2026, anh trải qua chuỗi 7 trận chỉ ghi một bàn từ chấm phạt đền, khiến Man City đánh rơi những điểm số quan trọng, tạo điều kiện cho Arsenal bứt lên trong cuộc đua vô địch.

Dẫu vậy, những chân sút lớn thường biết lên tiếng ở thời điểm cần nhất. Haaland vẫn ghi dấu trong các trận cầu quan trọng trước Liverpool và Arsenal, duy trì ưu thế trước nhóm bám đuổi. Anh kết thúc mùa giải hơn tiền đạo Igor Thiago của Brentford 5 bàn, trong khi Antoine Semenyo xếp thứ 3.

Với danh hiệu Giày vàng mùa này, Haaland tiếp tục củng cố vị thế trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ Mohamed Salah và Thierry Henry hiện sở hữu nhiều danh hiệu Vua phá lưới hơn anh.

Haaland đích thị là biểu tượng của bàn thắng, trong khi Fernandes là gương mặt của những đường chuyền quyết định. Thủ quân Man Utd khép lại mùa giải với 21 kiến tạo, vượt qua kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa do Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng nắm giữ.

Đường chuyền lịch sử đến ở trận Man Utd thắng Brighton 3-0 khuya 24-5 (giờ Hà Nội). Từ quả phạt góc của Fernandes, hậu vệ Patrick Dorgu đánh đầu mở tỉ số, giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha độc chiếm kỷ lục kiến tạo trong một mùa Ngoại hạng Anh.

Trước đó, Fernandes đã chạm mốc 20 kiến tạo khi chuyền cho tiền đạo Bryan Mbeumo ghi bàn trong trận Man Utd thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37. Những đóng góp nổi bật giúp anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA).

Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn phá kỷ lục kiến tạo của David Beckham cho Man Utd trong một mùa Ngoại hạng Anh. Beckham từng có 15 kiến tạo ở mùa 1999-2000, trong khi Fernandes nâng chuẩn mực ấy lên một tầm mới.

Không chỉ kiến tạo, Fernandes còn ghi bàn ấn định chiến thắng trước Brighton ở phút 48. Đây là trận thứ 19 anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại Ngoại hạng Anh cho Man Utd, chỉ kém Wayne Rooney và Ryan Giggs trong lịch sử CLB.

Sau 6 mùa rưỡi ở Old Trafford, tiền vệ Fernandes đã có 72 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Riêng mùa này, anh tạo ra 136 cơ hội ăn bàn, thành tích chỉ kém Mesut Ozil trong lịch sử giải đấu kể từ khi thống kê được ghi nhận mùa 2003-2004.