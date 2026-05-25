HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Haaland đoạt “Vua phá lưới”, Fernandes thành “Vua kiến tạo”

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền đạo Erling Haaland thống trị danh sách ghi bàn, còn tiền vệ Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2025-2026.

Cuộc đua danh hiệu cá nhân tại Ngoại hạng Anh mùa này khép lại với 2 cái tên xứng đáng nhất được vinh danh. Nếu như Haaland là tay săn bàn lạnh lùng, thì Fernandes biến mùa giải cùng Man Utd thành cột mốc lịch sử với khả năng kiến tạo hiếm có.

Cụ thể, chân sút người Na Uy giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 27 bàn sau 35 lần ra sân. Điều này giúp sánh ngang cùng Alan Shearer và Harry Kane về số lần đoạt Giày vàng Ngoại hạng Anh.

Haaland đoạt “Vua phá lưới”, Fernandes thành “Vua kiến tạo” - Ảnh 1.

Erling Haaland ghi 27 bàn, đoạt “Vua phá lưới” Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Đáng nói, Haaland tạo lợi thế trong cuộc đua từ rất sớm. Tiền đạo sinh năm 2000 khởi đầu mùa giải như "cỗ máy ghi bàn" với 19 pha lập công chỉ sau 17 trận đầu tiên.

Tuy nhiên, mùa giải của Haaland không hoàn toàn bằng phẳng. Giai đoạn sau năm mới 2026, anh trải qua chuỗi 7 trận chỉ ghi một bàn từ chấm phạt đền, khiến Man City đánh rơi những điểm số quan trọng, tạo điều kiện cho Arsenal bứt lên trong cuộc đua vô địch. 

Dẫu vậy, những chân sút lớn thường biết lên tiếng ở thời điểm cần nhất. Haaland vẫn ghi dấu trong các trận cầu quan trọng trước Liverpool và Arsenal, duy trì ưu thế trước nhóm bám đuổi. Anh kết thúc mùa giải hơn tiền đạo Igor Thiago của Brentford 5 bàn, trong khi Antoine Semenyo xếp thứ 3.

Với danh hiệu Giày vàng mùa này, Haaland tiếp tục củng cố vị thế trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ Mohamed Salah và Thierry Henry hiện sở hữu nhiều danh hiệu Vua phá lưới hơn anh.

Haaland đích thị là biểu tượng của bàn thắng, trong khi Fernandes là gương mặt của những đường chuyền quyết định. Thủ quân Man Utd khép lại mùa giải với 21 kiến tạo, vượt qua kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa do Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng nắm giữ.

Đường chuyền lịch sử đến ở trận Man Utd thắng Brighton 3-0 khuya 24-5 (giờ Hà Nội). Từ quả phạt góc của Fernandes, hậu vệ Patrick Dorgu đánh đầu mở tỉ số, giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha độc chiếm kỷ lục kiến tạo trong một mùa Ngoại hạng Anh.

Trước đó, Fernandes đã chạm mốc 20 kiến tạo khi chuyền cho tiền đạo Bryan Mbeumo ghi bàn trong trận Man Utd thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37. Những đóng góp nổi bật giúp anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA).

Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn phá kỷ lục kiến tạo của David Beckham cho Man Utd trong một mùa Ngoại hạng Anh. Beckham từng có 15 kiến tạo ở mùa 1999-2000, trong khi Fernandes nâng chuẩn mực ấy lên một tầm mới.

Haaland đoạt “Vua phá lưới”, Fernandes thành “Vua kiến tạo” - Ảnh 2.

Tiền vệ Fernandes kiến tạo cho Patrick Dorgu ghi bàn ở vòng 38 Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Không chỉ kiến tạo, Fernandes còn ghi bàn ấn định chiến thắng trước Brighton ở phút 48. Đây là trận thứ 19 anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại Ngoại hạng Anh cho Man Utd, chỉ kém Wayne Rooney và Ryan Giggs trong lịch sử CLB.

Sau 6 mùa rưỡi ở Old Trafford, tiền vệ Fernandes đã có 72 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Riêng mùa này, anh tạo ra 136 cơ hội ăn bàn, thành tích chỉ kém Mesut Ozil trong lịch sử giải đấu kể từ khi thống kê được ghi nhận mùa 2003-2004.

Tin liên quan

Thắng trận cầu bạc tỉ, Hull City trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh

Thắng trận cầu bạc tỉ, Hull City trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Bàn thắng phút 90+5 của McBurnie giúp Hull City đánh bại Middlesbrough 1-0 ở trận chung kết play-off, giành tấm vé thăng hạng Ngoại hạng Anh sau 9 năm.

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Đánh bại Nottingham Forest 3-2 trong trận cầu nhiều tranh cãi, Man United khép lại mùa giải ở vị trí thứ ba và chính thức giành vé dự Champions League.

kỷ lục Ngoại hạng Anh vua phá lưới Haaland Vua kiến tạo Fernandes
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo