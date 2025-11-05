HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Cơ hội để Haaland "săn lùng cố nhân"

Đông Linh

Với lợi thế sân nhà Etihad và sự hỗ trợ tuyệt vời từ Nico Gonzalez hay Bernardo Silva, cơ hội để Haaland tiếp tục "săn lùng cố nhân" là rất rõ ràng.

Erling Haaland sẽ dội bom vào lưới đội bóng cũ Dortmund tại sân nhà Etihad lúc 3 giờ ngày 6-11, để đưa Man City vượt lên nhóm dẫn đầu Champions League. Man City bước vào trận đấu này với vị thế của một ứng viên vô địch và phong độ hủy diệt.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Pep Guardiola, "nửa xanh thành Manchester" vẫn duy trì được lối chơi kiểm soát bóng nhờ các cầu thủ chạy cánh như Jeremy Doku và Phil Foden cũng như tân binh Ryan Cherki. Cầu thủ người Pháp này được chính Haaland ngợi khen khi chính anh kiến tạo cho cả 2 pha lập công của ngôi sao người Na Uy.

Người hâm mộ đang mong chờ chiến thắng của Man City và người gánh vác trọng trách ghi bàn thắng không ai khác chính là Erling Haaland.

"Quái kiệt Na Uy" vẫn đang trên đường vươn tới đỉnh cao của việc săn bàn. Việc anh lập cú đúp vào lưới Bournemouth cuối tuần qua là lời khẳng định đanh thép nhất về sự thăng hoa của khẩu đại pháo này, tiến gần đến cột mốc 100 bàn thắng tại Giải Ngoại hạng Anh.

Cơ hội để Haaland "săn lùng cố nhân" - Ảnh 1.

Dortmund (quần sậm) khó ngăn cản mạch ghi bàn dữ dội của Erling Haaland. (Ảnh: ESPN)

Khi còn khoác áo Dortmund, Haaland đã được tôn vinh như một thần tượng nhưng đêm 6-11, anh sẽ là sát thủ số một, là mũi nhọn sẵn sàng hạ đội bóng cũ. Haaland sở hữu tốc độ kinh hoàng, khả năng chọn vị trí thông minh để phá bẫy việt vị và một lực sút không thể cản phá.

Đối đầu với Haaland, hàng thủ của Dortmund, dù đã có sự trở lại của những trung vệ dày dạn kinh nghiệm như Nico Schlotterbeck và Niklas Süle, vẫn đối mặt với thử thách cực lớn. Trong những lần đối đầu trước đó, chính những khoảnh khắc lóe sáng của Haaland đã khiến Dortmund nếm trái đắng.

Về phía đội bóng vàng-đen, HLV Niko Kovac hiểu rằng chơi đôi công với Man City tại Etihad là một hành động tự sát. Dortmund khả năng cao sẽ áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 thiên về phòng ngự phản công. Sự hiện diện của tiền vệ trẻ tài năng Jobe Bellingham (em trai của Jude Bellingham) và bộ đôi tấn công Serhou Guirassy - Felix Nmecha sẽ là điểm tựa cho những pha chuyển đổi trạng thái nhanh.

Tuy nhiên, để phong tỏa một Man City đang thăng hoa và một Haaland đang khao khát ghi bàn, Dortmund cần một nỗ lực phi thường và một chút may mắn. Lịch sử đối đầu gần đây không ủng hộ họ: Dortmund chưa từng thắng tại Etihad, và mọi chiến thắng của Man City đều đến từ tỉ số 2-1 hoặc 3-1.

Xét về mọi mặt, từ phong độ, chất lượng đội hình cho đến lợi thế sân nhà và đặc biệt là sự hiện diện của Haaland, chiến thắng được dự báo sẽ thuộc về Man City với cách biệt 2 bàn cho chủ nhà. 

Dortmund ở 3 lượt trận đầu tiên đều ghi được 4 bàn mỗi trận nhưng trên đất Anh lần này, họ sẽ gặp khó từ hàng thủ Man City với chốt chặn rất khó đánh bại Gianluigi Donnarumma.


