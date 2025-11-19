HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Quái kiệt" Haaland

Đông Linh

Các lượt trận vòng loại World Cup 2026 ở châu Âu chứng kiến Na Uy tươi trẻ trở lại vũ đài thế giới sau 28 năm và người Đức tìm lại sức mạnh truyền thống cũ.

Na Uy chính là hiện tượng thú vị của bóng đá châu Âu với chuỗi 8 trận toàn thắng, đánh bay cả cựu vô địch châu Âu - thế giới Ý để mạnh mẽ sánh vai cùng các "ông lớn" trên hành trình chinh phục vòng loại. Tấm vé chính thức dự World Cup 2026 có giá trị đặc biệt với bóng đá Na Uy. Lần gần nhất đội tuyển Bắc Âu tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh đã cách đây gần 3 thập kỷ, dù khi ấy chỉ là đội bóng "lót đường" tại France 1998. Suốt giai đoạn dài sau đó, bóng đá Na Uy không thiếu tài năng nhưng luôn thiếu một cú hích đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt.

"Quái kiệt" Haaland - Ảnh 1.

Na Uy của Haaland (giữa) sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup 2026 nhờ dàn sao trẻ, nhiệt huyết .Ảnh: UEFA

Sự xuất hiện của Erling Haaland đã thay đổi tất cả, nhất là khi tiền đạo đang khoác áo Man City được xem như "siêu nhân" của bóng đá đương đại. Ở tuyển Na Uy, tầm ảnh hưởng của trung phong 25 tuổi không thể đo đếm. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn truyền cảm hứng, tạo tâm lý tự tin cho cả tập thể. Mỗi trận đấu có mặt Haaland, Na Uy luôn chơi với tâm thế có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Thành công của Na Uy hẳn không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Sự trưởng thành của Martin Ødegaard - nhạc trưởng ngày một toàn diện tại Arsenal, cùng sự bứt phá của những gương mặt như Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa… đã giúp Na Uy hình thành một thế hệ giàu khát vọng.

Đội bóng Bắc Âu giờ đây không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh cơ bắp hay phòng ngự kỷ luật như trước, mà đã có thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao và chuyển đổi trạng thái đầy tốc độ. Sự trở lại World Cup sau 28 năm không đơn thuần là dấu mốc lịch sử mà còn mở ra chương mới: Na Uy giờ đã khác, nguy hiểm hơn, giàu sức bật hơn và có thể trở thành một "ngựa ô" khó lường tại giải đấu ở Bắc Mỹ mùa hè năm tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo