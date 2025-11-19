"Quái kiệt" Haaland

Na Uy chính là hiện tượng thú vị của bóng đá châu Âu với chuỗi 8 trận toàn thắng, đánh bay cả cựu vô địch châu Âu - thế giới Ý để mạnh mẽ sánh vai cùng các "ông lớn" trên hành trình chinh phục vòng loại. Tấm vé chính thức dự World Cup 2026 có giá trị đặc biệt với bóng đá Na Uy. Lần gần nhất đội tuyển Bắc Âu tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh đã cách đây gần 3 thập kỷ, dù khi ấy chỉ là đội bóng "lót đường" tại France 1998. Suốt giai đoạn dài sau đó, bóng đá Na Uy không thiếu tài năng nhưng luôn thiếu một cú hích đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt.

Na Uy của Haaland (giữa) sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup 2026 nhờ dàn sao trẻ, nhiệt huyết .Ảnh: UEFA

Sự xuất hiện của Erling Haaland đã thay đổi tất cả, nhất là khi tiền đạo đang khoác áo Man City được xem như "siêu nhân" của bóng đá đương đại. Ở tuyển Na Uy, tầm ảnh hưởng của trung phong 25 tuổi không thể đo đếm. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn truyền cảm hứng, tạo tâm lý tự tin cho cả tập thể. Mỗi trận đấu có mặt Haaland, Na Uy luôn chơi với tâm thế có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Thành công của Na Uy hẳn không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Sự trưởng thành của Martin Ødegaard - nhạc trưởng ngày một toàn diện tại Arsenal, cùng sự bứt phá của những gương mặt như Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa… đã giúp Na Uy hình thành một thế hệ giàu khát vọng.

Đội bóng Bắc Âu giờ đây không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh cơ bắp hay phòng ngự kỷ luật như trước, mà đã có thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao và chuyển đổi trạng thái đầy tốc độ. Sự trở lại World Cup sau 28 năm không đơn thuần là dấu mốc lịch sử mà còn mở ra chương mới: Na Uy giờ đã khác, nguy hiểm hơn, giàu sức bật hơn và có thể trở thành một "ngựa ô" khó lường tại giải đấu ở Bắc Mỹ mùa hè năm tới.