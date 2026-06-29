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Pháp luật

Hai cựu thiếu tướng ra tòa phúc thẩm xử vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang

H.Thành

(NLĐO)- Hai cựu thiếu tướng quân đội cùng chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu ra tòa phúc thẩm xét xử vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ).

Sáng nay 29-6, Tòa án Quân sự Trung ương tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hai cựu thiếu tướng ra tòa phúc thẩm xử vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang - Ảnh 1.

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1-2026

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày từ 29-6 đến 1-7 này do Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa.

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Các bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo gồm: Hoàng Viết Quang (cựu thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân); Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn).

Với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong vụ án có 414 bị hại kháng cáo. Hàng trăm người trong số này đã mời nhiều luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Hội đồng xét xử cũng triệu tập một số cá nhân, đơn vị với tư cách người liên quan, trong đó có một cá nhân có nhu cầu mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; đồng thời thay bị cáo Nguyễn Văn Hậu bồi thường cho các bị hại.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu kháng cáo xin xem xét về nội dung khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại.

Tại phiên sơ thẩm, một doanh nhân xác nhận đang thỏa thuận mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và sẽ thay bị cáo Hậu bồi thường cho các bị hại. Vì thế, trong đơn kháng cáo, bị cáo Hậu muốn tòa tạo điều kiện để mình ủy quyền cho doanh nhân này nộp tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Trước đó, hồi tháng 1-2026, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Theo bản án, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù (tổng hợp với bản án khác là 30 năm tù) và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các bị hại.

Hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai." Một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (cũ) cũng bị tuyên phạt án tù trong vụ án này.

Theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các khách hàng (bị hại). Tuy nhiên, trong đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm, hầu hết các khách hàng có kháng cáo với nội dung "không phải là bị hại".

Các khách hàng cho rằng khi ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn, họ hoàn toàn tin tưởng vào các văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và không biết đến những sai phạm được phát hiện sau này. Theo họ, số tiền đã nộp cho Tập đoàn Phúc Sơn được sử dụng để tạo nguồn lực tài chính thực hiện 3 dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao) tại Khánh Hòa và đầu tư hạ tầng dự án, không phải bị chiếm đoạt như trong các vụ án lừa đảo.

Do đó, các khách hàng đề nghị Tòa phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, bàn giao đất cho họ, theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp bị cáo Hậu và các cổ đông trong Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản. Mới đây, ngày 16-4, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp đối thoại với đại diện các khách hàng tại dự án, cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản gửi Tòa án quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, đề nghị xem xét, giải quyết vụ án trên.

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vụ án Phúc Sơn Hậu Pháo tòa phúc thẩm
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