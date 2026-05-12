Thời sự Chính trị

Hải đoàn 42 đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ

Vân Du

(NLĐO) - Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 12-5, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".

Hải đoàn 42 đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ phát động phong trào thi đua

Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" được triển khai từ năm 2026 – 2030 và được chia thành 2 giai đoạn. Nội dung thi đua tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Hải đoàn 42 đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 2.

Thượng tá Vũ Đình Ngà, Phó Chính ủy Hải đoàn 42, phát động phong trào thi đua

Hải đoàn 42 đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 3.

Ký kết giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị

Thời gian qua, các đơn vị trong Hải đoàn 42 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên; nhiều nội dung ứng dụng số được triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và cải cách hành chính quân sự.

Phát biểu tại lễ phát động, thượng tá Vũ Đình Ngà, Phó Chính ủy Hải đoàn 42, cho biết: "Phong trào thi đua lần này không chỉ có ý nghĩa quan trọng mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và chủ động ứng dụng khoa học-công nghệ trong toàn đơn vị. Đồng thời, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ… để góp phần xây dựng đơn vị "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Bên cạnh đó, Phó Chính ủy Hải đoàn 42 còn lưu ý các tập thể, cá nhân cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất. Các cơ quan, đơn vị cần tích cực khai thác hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số; thường xuyên kiểm tra, củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm hệ thống mạng quân sự thông suốt, an toàn; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy…

CUỘC THI VIẾT VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA: Sắc đỏ giữa đại ngàn

CUỘC THI VIẾT VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA: Sắc đỏ giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Đakrông, sắc cờ Tổ quốc đỏ thắm trên từng nếp nhà, con đường, lớp học... là biểu tượng của tình quân dân bền chặt

Hành trình trực thăng EC225 bay cấp cứu 2 bệnh nhân ở Trường Sa

(NLĐO) - Đến rạng sáng 3-5, trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 đã đưa 2 bệnh nhân nặng ở Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị chuyên sâu.

Gia Lai: Đề xuất xây Hải đội Cảnh sát biển ở xã đảo Nhơn Châu

(NLĐO) - Gia Lai phối hợp Cảnh sát biển Việt Nam khảo sát vị trí xây dựng Hải đội tại xã đảo Nhơn Châu.

cảnh sát biển chuyển đổi số Hải đoàn 42
