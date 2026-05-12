Hải đoàn 42 đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ

Ngày 12-5, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".

Toàn cảnh buổi lễ phát động phong trào thi đua

Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" được triển khai từ năm 2026 – 2030 và được chia thành 2 giai đoạn. Nội dung thi đua tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Thượng tá Vũ Đình Ngà, Phó Chính ủy Hải đoàn 42, phát động phong trào thi đua

Ký kết giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị

Thời gian qua, các đơn vị trong Hải đoàn 42 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên; nhiều nội dung ứng dụng số được triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và cải cách hành chính quân sự.

Phát biểu tại lễ phát động, thượng tá Vũ Đình Ngà, Phó Chính ủy Hải đoàn 42, cho biết: "Phong trào thi đua lần này không chỉ có ý nghĩa quan trọng mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và chủ động ứng dụng khoa học-công nghệ trong toàn đơn vị. Đồng thời, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ… để góp phần xây dựng đơn vị "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Bên cạnh đó, Phó Chính ủy Hải đoàn 42 còn lưu ý các tập thể, cá nhân cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất. Các cơ quan, đơn vị cần tích cực khai thác hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số; thường xuyên kiểm tra, củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm hệ thống mạng quân sự thông suốt, an toàn; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy…