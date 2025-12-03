Hãi hùng hàng tấn lưới thép bất ngờ rơi khỏi container xuống đường, khiến đôi nam nữ bị thương

Chiều 3-12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương.

Hàng tấn lưới thép rơi xuống đường làm đôi nam nữ bị thương

Gần 12 giờ trưa cùng ngày, container chạy trên đường ĐT 768 thuộc xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu cũ), khi vừa ôm cua sau cầu Thủ Biên, hàng trăm lưới thép bất ngờ trượt khỏi thùng xe và rơi xuống mặt đường.

Đúng lúc này, đôi nam nữ đi xe máy phía dưới không kịp tránh, bị thép va trúng và ngã quỵ.

Các tấm thép nằm ngổn ngang, chiếm gần toàn bộ mặt đường. Nạn nhân bị thương nặng, trong đó một người gãy chân được xe cấp cứu của bệnh viện gần đó đưa đi. Vụ việc khiến giao thông ùn ứ cục bộ.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giao thông di chuyển chậm qua khu vực tai nạn