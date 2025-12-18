HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên, ca nhạc sĩ Nguyễn Hùng trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Phim do đạo diễn Nguyễn Chí Công ấp ủ suốt 6 năm, như món quà dành tặng những người từng có ước mơ, đang trên hành trình theo đuổi ước mơ và vẫn còn giữ niềm tin vào ước mơ của mình.

Ngoài Nguyễn Hùng, nhà sản xuất phim cũng hé lộ hai gương mặt trẻ đảm nhận vai quan trọng trong phim là Võ Phan Kim Khánh và Trần Doãn Hoàng.

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 1.

Võ Phan Kim Khánh đóng nữ chính

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 2.

Trần Doãn Hoàng trong phim

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 3.

Nguyễn Hùng

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 4.

Poster phim

Video clip phim

Trong poster đầu tiên được tung ra, cả ba diễn viên xuất hiện với những tạo hình độc đáo, biểu trưng cho nội tâm của từng nhân vật trong thế giới mộng mơ của họ. Võ Phan Kim Khánh tạo hình hoa mẫu đơn đầy nữ tính, Trần Doãn Hoàng hóa thân thành phi hành gia bay vào vũ trụ, Nguyễn Hùng là chàng cáo cầm cây đàn, cô đơn ở một hành tinh xa lạ.

Đoạn video clip được công bố, ca khúc đầu tiên của phim tên "Mộng mơ là chuyện trẻ con" hé lộ do Võ Phan Kim Khánh thể hiện.

Ca từ của bài hát gợi nhắc về những ước mơ thuở nhỏ, khát khao vươn ra thế giới rộng lớn, nhưng dần bị những áp lực, va vấp của tuổi trưởng thành đã biến ước mơ trở thành "chuyện trẻ con". "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" ra rạp từ tháng 2-2026.

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 5.

Một số hình ảnh trong phim

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 6.

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 7.

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 8.

Hải "Mưa đỏ" hóa chàng cáo cô đơn, hội ngộ khán giả - Ảnh 9.

Võ Phan Kim Khánh (sinh năm 1997), từng là trưởng nhóm nhạc SGO48. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất qua các series phim ngắn trên YouTube. Với thế mạnh nhảy múa, giọng hát truyền cảm và kinh nghiệm diễn xuất, cô được chọn để đảm nhận vai nữ chính của phim.

Trần Doãn Hoàng (sinh năm 1994), được khán giả biết đến qua vai diễn thằng Bờm đểu cáng, bụi bặm trong phim điện ảnh "Cám". Trước đó, anh xuất hiện trong các MV ca nhạc của Văn Mai Hương, Only C.

Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) đã sáng tác nhiều ca khúc đình đám: "Phép màu", "Còn gì đẹp hơn", "Kiếm đâu bây giờ"… Anh còn được biết với vai Hải trong phim "Mưa đỏ".


Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ"

(NLĐO) – Đông đảo dàn diễn viên mỹ nam, mỹ nữ của "Mưa đỏ", "Nụ hôn bạc tỷ", "Kính vạn hoa"… cùng các ca sĩ khác tụ hội giao lưu.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ!

(NLĐO) – Trấn Thành, Uyển Ân, Thu Trang, Tiến Luật, Phương Mỹ Chi, Song Luân cùng dàn sao phim "Mưa đỏ"… tụ hội trên thảm đỏ.

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ"

(NLĐO) – Đông đảo dàn diễn viên mỹ nam, mỹ nữ của "Mưa đỏ", "Nụ hôn bạc tỷ", "Kính vạn hoa"… cùng các ca sĩ khác tụ hội giao lưu.

