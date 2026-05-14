"Cánh cửa vàng" đưa phim Việt ra thế giới

Đang ở giai đoạn chuẩn bị cho dự án, tìm kiếm diễn viên, phim "Chờ người dấu yêu" là tác phẩm Việt mới nhất công bố có yếu tố hợp tác Việt Nam - Thái Lan.

Chinh phục khán giả châu Á

Theo đạo diễn Hồ Sĩ Hậu, phim do Việt Nam sản xuất 100% nhưng bối cảnh sẽ quay ở Chiang Mai của Thái Lan và đảo Phú Quý của Việt Nam. Phim có 4 diễn viên người Thái Lan tham gia và còn lại là dàn diễn viên Việt Nam. "Phim thuộc thể loại hành trình, quay ở Thái Lan 40% và Việt Nam 60%. Khán giả sẽ theo dõi hành trình tình yêu giữa hai nhân vật nam là Thiên và Nghĩa. Tác phẩm dự kiến ra rạp năm 2027 - với tham vọng không chỉ hướng đến khán giả nội địa mà mở rộng khán giả ở Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc…" - đạo diễn Hồ Sĩ Hậu cho biết.

Tương tự, phim "Mật mã Đông Dương" là dự án điện ảnh quy mô lớn, hướng đến thị trường quốc tế. Phim quy tụ dàn diễn viên: Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, Lương Gia Huy, Dương Yến Ngọc, NSƯT Huỳnh Đông…, do Trần Ka My làm đạo diễn. Kịch bản phim khai thác đề tài về mặt trận tình báo Việt Nam tại hải ngoại, kết hợp hài hòa giữa đấu trí, thân phận, tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào - quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Phim chú trọng trải nghiệm điện ảnh cao cấp với âm nhạc giao hưởng và thiết kế âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng, dự kiến ra rạp dịp 30-4-2027.

Gần đây, tác phẩm công bố hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc tạo sự trông chờ là phim kể về cuộc đời và sự nghiệp của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo), ba lần đánh bại quân xâm lược Nguyên - Mông. Tác phẩm dự kiến ra rạp đầu năm 2028, kỳ vọng có sức lan tỏa rộng rãi không chỉ đối với khán giả Việt, Hàn mà còn trên toàn cầu.

Vào tháng 3, Benetone Films và Fear Folks (Thái Lan) công bố thỏa thuận hợp tác cùng ProductionQ (Việt Nam) để đồng phát triển, đầu tư và sản xuất dự án điện ảnh "Roll & LOL" - một tác phẩm kinh dị - hài lấy bối cảnh tại Bangkok, với sự tham gia của dàn diễn viên Việt Nam. Phim do Chongdol Sukulworaphat đạo diễn.

"Sự hợp tác này cho phép chúng tôi kết hợp thế mạnh sáng tạo từ cả hai nền công nghiệp để phát triển một dự án mang tầm vóc quốc tế, hướng đến mục tiêu chinh phục khán giả Đông Nam Á với sự góp mặt của 100% diễn viên Việt Nam" - Nhà sản xuất Hoàng Quân, Giám đốc điều hành của ProductionQ, chia sẻ.

Phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” tại buổi giới thiệu ở Hồng Kông (Trung Quốc). (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phát triển nhanh và bền vững

Thời gian vừa qua còn có nhiều phim hợp tác quốc tế, đồng sáng tạo hoặc có mời diễn viên quốc tế, nhắm đến thị trường ngoài Việt Nam như phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, có sự tham gia của "sao nhí" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan. Đây cũng là phim Việt đầu tiên có buổi giới thiệu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Sau khi chiếu ở Việt Nam, phim ra rạp tại Indonesia, Malaysia, Brunei, Hồng Kông (Trung Quốc) trong tháng 5; Đài Loan (Trung Quốc) và Bắc Mỹ trong năm 2026.

Trước đó, năm 2025, nhiều phim hợp tác đã tạo sự quan tâm của khán giả như phim "Cô dâu ma" của đạo diễn Lee Thongkham (hợp tác Việt Nam - Thái Lan); hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc có các phim "Mang mẹ đi bỏ" do Mo Hong-jin đạo diễn; "Điều ước cuối cùng" do Đoàn Sĩ Nguyên đạo diễn, "Tay anh giữ một vì sao" do Kim Sung-hoon đạo diễn…

Nhiều dự án hợp tác sản xuất với nước ngoài đã giúp Việt Nam không còn ở "chiếu dưới", diễn viên Việt không còn chỉ đóng vai khách mời, vai phụ, dàn bao hay không tham gia được khâu kịch bản, sáng tạo… như trước. Thay vào đó, dàn diễn viên Việt được đóng vai chính, câu chuyện đưa vào văn hóa cả hai nước, được đồng sáng tạo để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác, cùng phát triển. Việc này không chỉ phục vụ khán giả Việt ở nước ngoài mà dần dần giúp khán giả quốc tế hiểu hơn về điện ảnh Việt, văn hóa Việt.

Nhà sản xuất, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng cho biết với phim "Mang mẹ đi bỏ", phía Việt Nam được tham gia từ khâu kịch bản, sáng tạo cho đến sản xuất. Các diễn viên Việt như Tuấn Trần, Hồng Đào cũng giữ vai trò chủ đạo trong phim. Tương tự, phim "Tay anh giữ một vì sao", nam chính là tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Lee Kwang-soo còn nữ chính là minh tinh Hoàng Hà của Việt Nam. Phim Việt hóa "Điều ước cuối cùng", kịch bản phim được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh, văn hóa Việt.

Các nhà chuyên môn cho rằng những tín hiệu tích cực của ngành điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây - đang mở ra cánh cửa vàng để văn hóa Việt bước ra thế giới, đồng thời tạo động lực để nền điện ảnh nước nhà phát triển nhanh và bền vững.

Theo những người trong cuộc, thành công của việc hợp tác quốc tế đã giúp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế, thúc đẩy ngành du lịch và nhiều lĩnh vực kinh tế khác cùng phát triển, góp phần thổi bùng sức hấp dẫn của thị trường điện ảnh Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.



