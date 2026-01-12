Hải Phòng lên tiếng về pate Cột Đèn

Ngày 12-1, TP Hải Phòng đã lên tiếng chỉ rõ thương hiệu pate Cột Đèn truyền thống để người tiêu dùng tránh nhầm lẫn với "pate Cột Đèn Hải Phòng" do Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất.

Pate Cột Đèn Hải Phòng của Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Theo Sở VH-TT-DL Hải Phòng, những ngày qua, sự việc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, đóng gói thành phẩm đồ hộp, trong đó có sản phẩm dán nhãn "Patê Cột Đèn Hải Phòng".

Đáng chú ý, tên gọi pate Cột Đèn Hải Phòng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long trùng với sản phẩm pate truyền thống do các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Cột Đèn, phường Lê Chân bán từ nhiều năm nay. Sản phẩm pate truyền thống nổi tiếng ở khu vực chợ Cột Đèn gắn với thương hiệu foodtour Hải Phòng,

Theo Sở VH-TT-DL Hải Phòng, việc này đã gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh pate ở khu vực Cột Đèn, phường Lê Chân và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh du lịch của TP Hải Phòng.

Thực tế, 2 sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Pate truyền thống nổi tiếng chợ Cột Đèn được người dân và du khách lựa chọn mỗi khi đến với Hải Phòng, là một trong những đặc sản mang thương hiệu thành phố Cảng.

Trong khi đó, khác với dòng sản phẩm pate đóng hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (được sản xuất công nghiệp, đóng lon thiếc nhỏ, có thời hạn bảo quản dài và phân phối rộng khắp các siêu thị toàn quốc), pate Cột Đèn truyền thống là pate tươi, có độ béo ngậy đặc trưng của mỡ tan chảy, mùi thơm của gan và tỏi phi, thường có hạn sử dụng ngắn, cần được bảo quản lạnh để giữ trọn vị nguyên bản. Quà đặc sản này được chế biến từ các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân, chủ yếu bày bán tại khu vực chợ Cột Đèn và các tuyến phố lân cận (Hàng Kênh, Nguyễn Công Trứ…).

Trước đó, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp, cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Khu vực Cột Đèn, phường Lê Chân, nơi các hộ kinh doanh bán pate truyền thống nổi tiếng

Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt 3 người gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Sau khi Tổng Giám đốc doanh nghiệp này bị bắt, ngày 10-1, HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) thống nhất thông qua chủ trương tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12-1. Việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian tạm dừng sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và được báo cáo HĐQT xem xét, quyết định tiếp theo.

Cùng với đó, HĐQT Công ty CP đồ hộp Hạ Long giao ông Cao Nhật Huy phối hợp với Phòng Nhân sự chủ động xây dựng và triển khai phương án bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất; báo cáo định kỳ và kịp thời cho HĐQT về tình hình nhân sự, lao động trong suốt thời gian tạm dừng sản xuất.

Ông Cao Nhật Huy được giao quyền điều hành các hoạt động vận hành hàng ngày của nhà máy trong phạm vi cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và tuân thủ quy định pháp luật. Thời hạn giao quyền điều hành tạm thời kéo dài cho đến khi HĐQT có quyết định khác.